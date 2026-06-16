Renforcement de la coopération juridique et de l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu le 16 juin à Hanoï, Khamphan Phommathat, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), vice-Premier ministre et ministre lao de la Justice, en visite au Vietnam pour participer à la 7e Conférence judiciaire des provinces frontalières Vietnam-Laos.

Le dirigeant vietnamien a salué la visite du vice-Premier ministre et ministre lao de la Justice, la qualifiant une preuve de la volonté constante des dirigeants des deux pays d’accorder la plus haute priorité au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Khamphan Phommathat a, pour sa part, exprimé sa gratitude pour l’accueil qui lui a été réservé et a transmis les salutations du secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith aux dirigeants vietnamiens.L'invité a ensuite informé son hôte de l'évolution des activités judiciaires dans son pays ainsi que des excellents résultats de la coopération entre les deux ministères de la Justice.

Il a également présenté les thèmes majeurs de la conférence en cours, notamment l'amélioration des textes juridiques, la gestion de l'état civil dans les zones frontalières et la formation de professionnels qualifiés pour le secteur juridique lao.

À cette occasion, To Lam a partagé les récentes avancées du Vietnam en matière de réforme judiciaire. Il a rappelé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une attention particulière à l’amélioration du système juridique et à l’application effective des lois.

Dans cette perspective, les autorités vietnamiennes ont récemment réorganisé les mécanismes de pilotage afin de renforcer l’efficacité des politiques relatives à l’élaboration et à l’exécution du cadre législatif.Le dirigeant vietnamien s’est également félicité du développement positif des relations bilatérales, mettant en avant les nombreuses visites de haut niveau intervenues récemment, notamment celle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone au Vietnam pour participer au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN.

Il a souligné que les avancées des relations entre les deux pays résultaient des efforts conjoints de nombreux ministères, secteurs et collectivités locales, parmi lesquels les ministères de la Justice jouent un rôle important.

Réaffirmant que le Vietnam considère le renforcement des liens avec le Laos comme une priorité stratégique, To Lam a indiqué que son pays continuerait à soutenir le développement du Laos et à partager ses expériences dans différents domaines.

Saluant les résultats de la coopération entre les deux ministères de la Justice au cours des quatre dernières décennies, le dirigeant vietnamien a exhorté aux deux institutions d’intensifier les échanges d’informations, le partage d’expériences professionnelles et la formation des cadres du secteur juridique. Il a insisté sur la nécessité de créer un cadre juridique adapté pour mener à bien les grands projets de connexion entre les deux nations.

S’agissant de la 7e Conférence judiciaire des provinces frontalières Vietnam-Laos., le dirigeant vietnamien a estimé que ce mécanisme constituait un instrument concret favorisant la stabilité, la sécurité et le développement socio-économique des régions frontalières.

Il a encouragé les deux parties à résoudre rapidement les questions qui peuvent apparaître dans ces zones afin de faciliter les échanges entre les populations et de contribuer à la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de stabilité et de développement durable.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, reçoit Khamphan Phommathat, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), vice-Premier ministre et ministre lao de la Justice. Photo: VNA

Khamphan Phommathat a exprimé sa profonde gratitude pour l'aide précieuse et efficace que le Vietnam apporte continuellement au Laos. Il a hautement apprécié les propositions du leader To Lam, notamment sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères de la justice et l’organisation à tour de rôle de la Conférence judiciaire des provinces frontalières Vietnam-Laos.

Il a exprimé le souhait de poursuivre les échanges d’expériences avec la partie vietnamienne, notamment dans le domaine du perfectionnement institutionnel et de l’application des lois.Il a estimé que le ministère lao de la Justice continuerait à travailler étroitement avec son homologue vietnamien afin de moderniser le système juridique du Laos et de contribuer au renforcement durable des relations spéciales entre les deux pays. -VNA