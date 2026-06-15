Vietnam-Laos : renforcement de la coopération dans les domaines juridique et judiciaire

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Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent vietnamien, Pham Gia Tuc, a reçu le 15 juin à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre de la Justice du Laos, Khampane Phommathat, en visite de travail au Vietnam à l’occasion de la 7e Conférence de la justice des provinces frontalières Vietnam-Laos.

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Lors de l’entretien, Pham Gia Tuc a déclaré que le Vietnam préparait activement la conférence et s'est dit convaincu que la visite de son hôte contribuerait à renforcer davantage les relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos.

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Le vice-Premier ministre vietnamien a félicité Khampane Phommathat pour sa nomination aux fonctions de vice-Premier ministre et ministre de la Justice du Laos, soulignant l’importance de cette nomination à un moment où le Laos poursuit une vaste réforme de son appareil gouvernemental et de son administration locale, tout en renforçant l’État de droit et en consolidant son développement économique.

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Pham Gia Tuc a salué les résultats de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Sonexay Siphandone ainsi que sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, organisé du 7 au 9 juin. Il a également mis en avant les acquis de la coopération entre les ministères de la Justice des deux pays au cours des quatre dernières décennies.

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Selon lui, cette coopération s’est progressivement approfondie et a permis la mise en œuvre efficace des accords bilatéraux, le renforcement des échanges dans les domaines juridique et judiciaire, ainsi qu’une contribution concrète à l’application des orientations définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

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Dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau cadre de « connexion stratégique » entre le Vietnam et le Laos, le vice-Premier ministre vietnamien a appelé les deux ministères à renforcer leur coordination afin d’exécuter efficacement les accords de haut niveau, de partager leurs expériences en matière de réforme institutionnelle et de perfectionnement du cadre juridique, ainsi que de lever rapidement les obstacles réglementaires susceptibles de freiner les projets de coopération prioritaires.

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Il a également plaidé pour une coopération accrue dans l’édification de l’État de droit socialiste, la transformation numérique du secteur judiciaire et la formation de ressources humaines qualifiées, notamment dans le domaine du droit international. Il a en outre souligné l’importance de maintenir et de valoriser le mécanisme de la Conférence des autorités judiciaires des provinces frontalières, considéré comme un outil efficace pour soutenir le développement économique durable des régions frontalières.

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Pour sa part, Khampane Phommathat a informé l'hôte des récents développements dans les affaires juridiques et judiciaires du Laos et a souligné la coopération entre les deux ministères de la Justice, notamment dans l'organisation conjointe de la septième conférence. Il a noté que cet événement constitue une plateforme importante pour le partage d'expertise juridique et judiciaire, contribuant à créer des conditions plus favorables au renforcement de la coopération transfrontalière, des échanges et des activités de développement entre les autorités, les populations et les entreprises des deux pays.

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Khampane Phommathat a exprimé l'espoir que les dirigeants vietnamiens, notamment le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, continueront de soutenir la coopération entre les deux ministères.

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Il a enfin réaffirmé l’engagement du Laos à poursuivre une coopération étroite avec le ministère vietnamien de la Justice à travers l’échange d’expériences, la mise en œuvre de programmes conjoints et l’organisation alternée de la Conférence des autorités judiciaires des provinces frontalières des deux pays. -VNA

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