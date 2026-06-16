Le Premier ministre part pour le Sommet commémorant les 35 ans des relations ASEAN-Russie

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Hanoï, 16 juin (VNA) – Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï mardi matin 16 juin pour participer au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et mener des activités bilatérales à Kazan, en Russie, du 16 au 18 juin, à l'invitation du président russe Vladimir Poutine.

La délégation officielle accompagnant le chef du gouvernement comprend notamment les membres du Bureau politique Le Hoai Trung, ministre des Affaires étrangères, et Tran Duc Thang, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, ainsi que les membres du Comité central du Parti Dang Xuan Phong, ministre et président du Bureau gouvernemental, Le Manh Hung, ministre de l'Industrie et du Commerce, Ngo Van Tuan, ministre des Finances, Vu Hai Quan, ministre des Sciences et des Technologies, et Pham Duc An, gouverneur de la Banque d'État du Vietnam.

Figurent également dans la délégation Dang Minh Khoi, ambassadeur du Vietnam en Russie ; Don Tuan Phong, vice-président du Bureau gouvernemental ; Dang Hoang Giang, vice-ministre des Affaires étrangères et chef du SOM ASEAN du Vietnam ; Tran Anh Tuan, assistant du Premier ministre ; Ho Sy Hung, président de la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI), ainsi que des représentants des ministères de la Défense et de la Sécurité publique.

Cette mission revêt une signification particulière puisqu'il s'agit du premier déplacement de Le Minh Hung en Russie depuis sa prise de fonctions à la tête du gouvernement vietnamien. La Russie est un partenaire traditionnel de longue date du Vietnam et les deux pays entretiennent un partenariat stratégique global.

La participation du Premier ministre vietnamien au Sommet ASEAN-Russie témoigne de la mise en œuvre constante de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie stratégique, de paix, d'amitié, de coopération et de développement du Vietnam, ainsi que de sa volonté de diversifier et de multilatéraliser ses relations extérieures, conformément aux orientations définies par le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Ce déplacement constitue également un message clair de l'importance que le Vietnam attache au partenariat stratégique ASEAN-Russie. Il contribuera à renforcer le rôle de passerelle joué par le Vietnam dans les relations entre l'ASEAN et la Russie et à insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération.

La visite réaffirme en outre l'attachement du Vietnam à son amitié traditionnelle avec la Russie, à la confiance stratégique mutuelle ainsi qu'à une coopération bilatérale qui n'a cessé de se développer de manière substantielle et efficace au cours des dernières décennies. - VNA

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