Politique

Le Vietnam promeut la coopération en matière de défense à Eurosatory 2026

L’un des plus grands salons mondiaux du secteur, Eurosatory 2026 réunit plus de 300 délégations officielles de près de 100 pays ainsi qu’environ 2.000 entreprises de défense issues de plus de 60 nations.

La délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre, participe au Salon mondial de la Défense et de la Sécurité Eurosatory 2026, organisé en France du 15 au 19 juin. Photo: VNA
La délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre, participe au Salon mondial de la Défense et de la Sécurité Eurosatory 2026, organisé en France du 15 au 19 juin. Photo: VNA

Paris (VNA) – Une délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre, participe au Salon mondial de la Défense et de la Sécurité Eurosatory 2026, organisé en France du 15 au 19 juin.

L’un des plus grands salons mondiaux du secteur, Eurosatory 2026 réunit plus de 300 délégations officielles de près de 100 pays ainsi qu’environ 2.000 entreprises de défense issues de plus de 60 nations.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a rencontré plusieurs entreprises et groupes français, dont Airbus et UNAC. Lors de ces rencontres, la partie vietnamienne a proposé de renforcer la coopération dans les domaines du transfert de technologies, de la formation des ressources humaines, du soutien technique et du développement de l’industrie de la défense.

Le vice-ministre Nguyen Truong Thang a également encouragé les entreprises à étudier les possibilités de coopération avec les établissements de l’industrie de la défense du Vietnam, tout en invitant les partenaires à participer au Salon international de la défense du Vietnam 2026 en tant qu’exposants.

La délégation du ministère de la Défense a également visité le stand de Gremsy, une entreprise vietnamienne participant au salon.

A cette occasion, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang a rencontré la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, ainsi qu’avec le chef d’état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon. Les responsables français ont exprimé leur volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de défense.

La participation du Vietnam à Eurosatory 2026 lui offre l’opportunité d’accéder à des technologies de défense avancées, d’élargir ses partenariats internationaux et de promouvoir le développement d’une industrie de défense moderne, autonome et intégrée à l’échelle internationale.

Auparavant, le 14 juin, la délégation du ministère de la Défense s’est rendue à l’ambassade du Vietnam en France et a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en déposant de l’encens au mémorial situé dans l’enceinte de l’ambassade. -VNA

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