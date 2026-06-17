Le Vietnam souhaite dynamiser sa coopération avec l’Argentine

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 17 juin, à Hanoï, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a reçu l'ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Marcos Antonio Bednarski, venu prendre congé au terme de son mandat.



Lors de la rencontre, Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son partenariat global avec l'Argentine. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 50 ans et la mise en place du partenariat global il y a plus de dix ans, les relations bilatérales n’ont cessé de se développer dans de nombreux domaines.



Félicitant l'ambassadeur argentin pour l'accomplissement de sa mission, elle a salué ses contributions au renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, de la coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays, ainsi que de la coordination dans les forums multilatéraux, notamment à l'ONU et dans les mécanismes régionaux, contribuant ainsi au développement du partenariat global Vietnam - Argentine.



Soulignant le rôle croissant du Vietnam au sein de l'ASEAN et celui de l'Argentine en Amérique latine, la vice-présidente vietnamienne a souhaité que les deux pays favorisent le renforcement de la coopération entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), tout en facilitant les négociations commerciales entre le Vietnam et ce bloc.



Elle a souligné que l'économie, le commerce et l'investissement demeuraient des piliers essentiels des relations bilatérales. Malgré les résultats encourageants enregistrés dans les échanges commerciaux, le potentiel de coopération reste considérable, notamment dans l'agriculture. Les deux parties sont ainsi appelées à promouvoir un commerce équilibré, durable et mutuellement bénéfique.



Elle a appelé à accélérer la finalisation et la mise en œuvre des accords actuellement en négociation, notamment la Convention visant à éviter la double imposition, l'Accord sur les services aériens et les protocoles relatifs à la quarantaine animale et végétale, afin de renforcer le cadre juridique de la coopération économique.



Elle a également jugé nécessaire de renforcer les liens entre les associations, les entreprises et localités à travers les échanges culturels, le tourisme et la promotion du commerce. Le Vietnam souhaite par ailleurs élargir sa coopération dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation, de l'éducation et de la formation afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales.



Vo Thi Anh Xuan a souhaité intensifier les échanges de délégations de haut niveau et accueillir le président argentin au Vietnam à un moment opportun afin de définir les orientations stratégiques et à long terme des relations bilatérales.



L'ambassadeur argentin a partagé ses impressions sur le Vietnam et son peuple, tout en remerciant les partenaires vietnamiens pour leur soutien. Il s'est félicité des progrès enregistrés dans les relations bilatérales, soulignant notamment l'ouverture au Vietnam du Bureau de l'attaché agricole et industriel de l'Argentine.



Souhaitant le soutien du Vietnam à la candidature de l'Argentine à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), il a affirmé que son pays attachait de l’importance au rôle du Vietnam en Asie du Sud-Est et souhaitait promouvoir les négociations d'un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le MERCOSUR. -VNA