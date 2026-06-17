Politique

Le Vietnam met en avant le rôle de la CNUDM pour la sécurité maritime

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) fournit un cadre juridique complet pour régir les activités maritimes et garantir un équilibre entre les intérêts des États.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

New York (VNA) – Le 16 juin, à New York, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a présidé un colloque international intitulé « Sûreté, sécurité et liberté de navigation : droit, défis et coopération entre les États », organisé en marge de la 36e Réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (SPLOS 36) par 12 membres du noyau dur du Groupe des Amis de cette Convention (GoF UNCLOS), avec le soutien et le parrainage de cinq autres pays membres.

Le colloque a réuni plus de 120 représentants de différents pays.

Dans son discours d’ouverture, Nguyen Minh Vu, chef de la délégation vietnamienne à la SPLOS 36, a souligné que la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation contribuaient non seulement à préserver la paix, la stabilité et l’ordre en mer, mais constituaient également un fondement essentiel du commerce international, de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire et de la stabilité économique mondiale.

Alors que près de 90 % des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime, la sécurité et la fluidité des principales routes maritimes revêtent une importance essentielle pour la paix et le développement durable dans toutes les régions du monde, a-t-il souligné, rappelant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) fournissait un cadre juridique complet pour régir les activités maritimes et garantir un équilibre entre les intérêts des États.

Au cours des discussions, les participants ont mis en lumière plusieurs régimes juridiques essentiels, notamment le droit de transit dans les détroits internationaux ainsi que les libertés de navigation et de survol. Ils ont également souligné le rôle clé de l’Organisation maritime internationale (OMI) dans l’élaboration et la mise en œuvre des normes relatives à la sûreté et à la sécurité maritimes. Les participants ont appelé à renforcer le dialogue, le partage de données, le développement des capacités et la coopération entre les États, les organisations internationales et les autres parties concernées afin de garantir la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation.

Organisé à l’initiative du Vietnam avec le soutien de 16 pays, membres ou non du noyau dur du Groupe des Amis de la CNUDM, le colloque a une nouvelle fois témoigné de l’intérêt commun de la communauté internationale pour la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation, ainsi que pour le rôle central de la CNUDM dans la gouvernance des mers et des océans et dans la réponse aux défis émergents à l’échelle mondiale. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #CNUDM #UNCLOS #liberté de navigation
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