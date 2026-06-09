L’Argentine et le Vietnam renforcent leur coopération parlementaire

Buenos Aires (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a reçu lundi 8 juin à Buenos Aires le sénateur Jorge Milton Capitanich, président du Groupe d’amitié asiatique du Sénat argentin.



La diplomate vietnamienne a présenté les résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les récentes élections législatives et la consolidation du leadership de l’État au cours du premier semestre. Elle a également souligné le soutien de la communauté internationale aux réalisations et à la politique étrangère du Vietnam.



L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a indiqué que les relations bilatérales continuent de se développer positivement dans divers domaines, notamment la politique, la diplomatie, l’économie, l’éducation et la culture, après plus de cinquante ans de relations.



Elle a noté que les échanges commerciaux ont connu une forte croissance ces dernières années. L’Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam se classe septième parmi les partenaires commerciaux de l’Argentine et premier sur le marché de l’Asie du Sud-Est. Le commerce bilatéral devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2025.



La diplomate a également souligné que les deux pays développent leur coopération dans de nouveaux secteurs, notamment l’industrie, l’agriculture de pointe, les sciences et technologies, la culture, le sport et les échanges entre les localités, en vue de progresser vers un partenariat stratégique dans le secteur agro-industriel.



Pour sa part, le sénateur Capitanich a exprimé son intérêt pour un approfondissement de la coopération parlementaire entre les deux pays, ainsi que pour un renforcement des liens entre les forces politiques et les institutions étatiques, et pour un accroissement des échanges de délégations.



Il s’est également déclaré prêt à soutenir les négociations en vue d’un accord commercial préférentiel (ACP) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR).



Le sénateur Capitanich a souligné la nécessité de dynamiser la collaboration bilatérale dans les secteurs de haute technologie, de développer les échanges entre les localités des deux pays et de renforcer la coordination au sein des instances internationales telles que l’Union interparlementaire (UIP).



Il a également mis en avant l’ouverture du bureau de l’attaché agricole et industriel argentin à Hanoi, témoignant de l’importance stratégique que l’Argentine accorde au Vietnam. – VNA

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