Politique

Le Thi Thuy réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam

Réunie à Hanoï dans le cadre du 14e Congrès national des femmes, l’Union des femmes du Vietnam a réélu Le Thi Thuy à sa présidence pour le mandat 2026-2031. Cette réélection traduit la volonté de poursuivre les efforts en faveur du développement des mouvements féminins et de la promotion du rôle des femmes dans la nouvelle phase de développement du pays.

Mme Le Thi Thuy a été réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam. Photo: VNA
Mme Le Thi Thuy a été réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Le Thi Thuy, secrétaire du Comité du Parti et présidente de l’Union des femmes du Vietnam (UFV) pour le mandat 2022-2026, a été réélue à ce poste pour le mandat 2026-2031.

Le Thi Thuy est également membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations de masse au niveau central, et vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Le résultat a été annoncé le 18 juin à l’issue de la première réunion du Comité central de l’Union des femmes du Vietnam pour le mandat 2026-2031, tenue dans le cadre du 14e Congrès national des femmes.

Lors de cette réunion, les délégués ont également élu un Comité permanent de 24 personnes pour le nouveau mandat.

S’exprimant au nom de la nouvelle direction, Le Thi Thuy a affirmé que le Comité central et le Comité permanent de l’Union continueront de promouvoir l’esprit de solidarité et d’unité afin de mettre en œuvre avec succès la résolution du 14e Congrès national des femmes.

Elle a souligné que l’organisation continuera à développer les mouvements féminins et à renforcer ses activités, contribuant ainsi à la mise en œuvre des résolutions du 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam, du 14e Congrès national du Parti, ainsi qu’à l’objectif de construction d’un pays prospère, civilisé et heureux.

L’Union des femmes du Vietnam a également exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien et de l’accompagnement du Parti, de l’État, du Front de la Patrie, des ministères, des organisations de masse, des collectivités locales et des femmes de tout le pays.

Auparavant, le 17 juin, le congrès avait élu à l’unanimité 111 membres du Comité central de l’Union des femmes du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Les 16 membres restants seront désignés ultérieurement conformément aux règlements en vigueur. -VNA

#Union des femmes du Vietnam
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