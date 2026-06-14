Culture-Sports

Le Japon et l’Italie éblouissent le public dans le festin pyrotechnique du DIFF 2026

Samedi soir 13 juin, se tenait la troisième soirée de compétition du Festival international des feux d’artifice de Dà Nang 2026 (DIFF 2026). Les équipes du Japon et d’Italie ont offert au public un véritable voyage émotionnel autour du thème «Culture».

Ouvrant les festivités, l’équipe japonaise a séduit le public avec une prestation riche en émotions. Les célèbres feux Nishiki Kamuro, comparés à de délicats rubans d’or tombant du ciel, se sont succédé tout au long du spectacle. La bande sonore choisie par les artificiers japonais a également suscité de nombreuses ovations. Photo: VNA
Ouvrant les festivités, l’équipe japonaise a séduit le public avec une prestation riche en émotions. Les célèbres feux Nishiki Kamuro, comparés à de délicats rubans d’or tombant du ciel, se sont succédé tout au long du spectacle. La bande sonore choisie par les artificiers japonais a également suscité de nombreuses ovations. Photo: VNA

Dà Nang (VNA) – Les équipes pyrotechniques du Japon et d’Italie ont illuminé samedi 13 juin le ciel de Dà Nang, captivant des milliers de spectateurs lors de la troisième soirée de compétition, placée sous le signe de la culture, du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026 (DIFF 2026).

Cette troisième soirée de compétition du DIFF 2026 promet d’être l’un des événements les plus attendus du festival, avec la participation de deux grands noms de l’industrie pyrotechnique mondiale : les Japonais de Tamaya Kitahara Fireworks et les Italiens du groupe Martarello S.L.R.

La prestation japonaise a plongé le public dans l’esprit du wabi-sabi, une philosophie qui célèbre la beauté dans la subtilité, l’équilibre et l’éphémère. Le feu d’artifice emblématique Nishiki Kamuro illumine le ciel à répétition, formant de gracieuses cascades de lumière dorée qui ondulent comme des rubans de soie, évoquant l’élégance et l’identité culturelle du Pays du Soleil Levant.

La force du spectacle japonais réside dans la fusion parfaite de la musique et des feux d’artifice. Des mélodies familières telles que "New Genesis", "Always With Me" et des thèmes de Ryomaden transportent le public à travers toute une gamme d’émotions, tandis que le spectacle pyrotechnique se déploie en parfaite harmonie avec la bande sonore.

Le long de la rivière Hàn, l’équipe japonaise transforme le ciel nocturne en un éblouissant "concert de lumière", mêlant feux d’artifice et musique pour créer un spectacle captivant du début à la fin.

vnanet-martarello-slr.jpg
Martarello Group S.L.R a confirmé son statut de multiple champion grâce à une création cinématographique intitulée «Les échos tournés vers l’avenir». À travers des effets pyrotechniques multicouches et particulièrement innovants, les Italiens ont raconté une histoire de dialogue interculturel, illuminant sans relâche le ciel de la rivière Hàn sous les acclamations des spectateurs. Photo: VNA

Parallèlement, le groupe italien Martarello S.L.R. L’Italie donne vie à une histoire intitulée "Les échos tournés vers l’avenir ", démontrant une fois de plus sa maîtrise de la narration cinématographique par le feu d’artifice – une approche artistique distinctive qui façonne l’identité de la compagnie depuis plus d’un siècle.

Débutant par la grandeur des chefs-d’œuvre classiques européens, dont Lacrimosa et des œuvres inspirées par Vivaldi, le spectacle italien plonge le public dans le riche héritage de la culture occidentale avant de se muer harmonieusement en un récit contemporain vibrant, porté par des thèmes musicaux évolutifs et des effets pyrotechniques sophistiqués.

Combinant feux d’artifice à plusieurs niveaux, apogées cinématographiques spectaculaires et une harmonie parfaite entre la bande son et la lumière, l’Italie transforme l’horizon de la rivière Hàn en une scène artistique grandiose. Chaque chapitre du spectacle s’apparente à un tableau cinématographique, retraçant l’évolution de la culture humaine et illustrant comment les traditions pérennes peuvent être sans cesse réinventées pour façonner l’avenir.

Alors que le rideau tombe sur la soirée "Culture" du DIFF 2026, le Japon et l’Italie créent un dialogue lumineux captivant sur l’horizon de Dà Nang. Bien qu’ancrées dans des traditions culturelles différentes, les deux performances impressionnent par leur créativité, leur narration artistique et leur profondeur émotionnelle, faisant de cette soirée l’une des plus mémorables du festival.

Fort du succès de la soirée "Culture", le DIFF 2026 revient le 20 juin avec sa quatrième soirée de compétition, où l’Allemagne et Macao (Chine) s’affronteront sur le thème de la "Créativité", promettant au public un spectacle éblouissant d’innovations technologiques, de récits artistiques et de feux d’artifice à couper le souffle. – VNA

source
#festin pyrotechnique #Festival international des feux d’artifice de Dà Nang 2026 #DIFF 2026
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Da Nang annonce le calendrier et les tarifs du Festival de feux d’artifice 2026

Da Nang annonce le calendrier et les tarifs du Festival de feux d’artifice 2026

Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026 réunira plusieurs des meilleures équipes pyrotechniques mondiales pour des spectacles thématiques, offrant une série de soirées artistiques lumineuses s’étendant sur plus d’un mois.se tiendra du 30 mai au 11 juillet 2026 sur les rives de la rivière Han.

L’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech a confirmé son savoir-faire avec une prestation fortement inspirée de l’identité nationale. Photo: VNA

DIFF 2026 : le Vietnam et la France illuminent Da Nang sous le signe du patrimoine

La deuxième soirée du Festival international des feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026, placée sous le thème « Patrimoine », a réuni le 6 juin des milliers de spectateurs venus admirer les prestations des équipes du Vietnam et de la France, qui ont célébré à travers leurs créations pyrotechniques la richesse culturelle et historique des peuples.

Voir plus

Le duo français de pop alternative Ojos entamera une tournée dans plusieurs villes du Vietnam. Photo : Institut français du Vietnam

Le duo français de pop alternative Ojos en tournée exceptionnelle au Vietnam en juin

Après plus d’une centaine de concerts à travers l’Europe, Ojos invite le public à découvrir un univers musical à la fois envoûtant, puissant et profondément sensible. Le duo mêle avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Programme de démonstration collective de yoga tenu le 14 juin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï célèbre le yoga, symbole de l’amitié entre le Vietnam et l’Inde

À l’occasion de la Journée internationale du yoga, célébrée le 21 juin, une démonstration collective de yoga a réuni à Hanoï de nombreux participants vietnamiens et indiens. L’événement a mis en valeur le rôle du yoga comme vecteur de bien-être, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les peuples du Vietnam et de l’Inde.

Des performances artistiques lors de la soirée d'ouverture de la Semaine internationale de musique de Hué. Photo : VNA

Hue donne le coup d’envoi de sa Semaine internationale de la musique 2026

La Semaine internationale de la musique de Hue 2026 a été inaugurée le 13 juin dans l’ancienne cité impériale, ouvrant six soirées de spectacles gratuits réunissant des artistes vietnamiens et internationaux. À travers une programmation mêlant traditions et modernité, l’événement ambitionne de renforcer le rayonnement culturel de Hue et de consolider son statut de « Ville des Festivals » du Vietnam.

Les visiteurs découvrent des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne présenté à la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: hanoimoi.vn

« À la découverte des métiers du Vieux Quartier » : immersion dans l’univers de la soie au coeur de Hanoi

Dans la maison communale de Yen Thai, au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, le programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 » met à l’honneur la soie vietnamienne à travers un parcours immersif mêlant découverte, transmission et savoir-faire artisanal. Entre démonstrations de tissage, initiation des visiteurs et présentation de soies emblématiques des grands villages de métier, l’événement valorise un patrimoine vivant tout en soulignant son adaptation aux usages contemporains et son importance culturelle pour les jeunes générations.

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Dans les zones frontalières avec le Cambodge, les abondantes ressources en jonc gris (Lepironia articulata, ou cỏ bàng) constituent une précieuse matière première pour les habitants d’An Giang. Ceux-ci en tirent une large gamme de produits artisanaux, allant des sacs à main et portefeuilles aux paniers, articles ménagers et objets de décoration. Cette activité génère des revenus stables, tout en contribuant au développement économique local et à l’amélioration du niveau de vie des habitants.

Jardins luxuriants, étangs paisibles et murs couverts de mousse composent un décor empreint de calme, invitant à la contemplation. Photo : Vietnam+

La pagode Minh Thanh, un air du Japon au cœur de Gia Lai

Nichée dans la ville de Pleiku, province de Gia Lai, la pagode Minh Thanh séduit par son architecture inspirée du Japon. Entre spiritualité et beauté architecturale, elle est devenue l’un des sites culturels et touristiques les plus emblématiques de la province de Gia Lai.

Spectacle lors de la cérémonie de lancement de la série d’événements sur la sécurité nationale. Photo: VNA

Une série d’événements sur la sécurité nationale à l’affiche à Hô Chi Minh-Ville

Du 11 au 14 juin, la série d’événements propose des expositions, des installations interactives et des activités de sensibilisation du public, avec un gala de clôture le 13 juin. L’exposition retraçant l’histoire des forces de sécurité populaires à travers des documents, des photographies, des objets et des technologies numériques en est un temps fort.

Des lotus anciens de Hué sont sélectionnés pour parfumer le thé. Photo : VNA

L’art du thé au lotus de Hué : quand la fleur sublime l’infusion

Pour confectionner le thé au lotus, l’artisan doit faire preuve d’une minutie extrême. Il se lève à l’aube afin de sélectionner des fleurs répondant à des critères particulièrement rigoureux, privilégiant celles qui n’ont pas encore pleinement éclos et dont la fraîcheur est irréprochable. Avec une infinie délicatesse, il insère ensuite le thé au cœur de lotus blancs anciens, véritable écrin naturel aux parfums subtils. Le thé y repose durant toute une journée, exposé aux éléments, absorbant patiemment l’essence florale et la fragrance délicate du lotus, jusqu’à atteindre une harmonie aromatique d’une grande finesse.

Les délégués participant à la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Photo : VNA

Huê renforce son rayonnement au sein de la Francophonie

À l’occasion de la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), organisée à Namur en Belgique, la ville de Huê a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération internationale, de la préservation du patrimoine et du développement durable, tout en consolidant sa place au sein du réseau des villes francophones.

Des visiteurs découvrent des produits d’artisanat traditionnel vietnamien lors de l’événement. Photo : VNA

Coupe du monde 2026 : le Vietnam laisse son empreinte au grand rendez-vous culturel international

À l’occasion d’Aldea Global 2026, grand rendez-vous culturel international organisé à Mexico en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Vietnam met à l’honneur son patrimoine, sa culture et sa gastronomie auprès du public mexicain et international. Sa participation à cet événement prestigieux illustre le rayonnement croissant du pays sur la scène mondiale et son engagement en faveur du dialogue interculturel et des échanges entre les peuples.

La station balnéaire de Mui Ne, dans la province de Lam Dong, confirme son statut de destination incontournable pour le kitesurf en Asie. Photo: VNA

Mui Ne est la capitale asiatique du kitesurf, selon Figaro Nautisme

Sur la côte sud-est du Vietnam, à quatre heures de route de Ho Chi Minh-Ville, Mui Ne s’est imposée comme l’un des hauts lieux mondiaux du kitesurf. Ici, le vent n’est pas un caprice météorologique : c’est une institution. De novembre à mars, il souffle avec une régularité presque métronomique, transformant cette longue baie tropicale en terrain de jeu spectaculaire.

À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

Dans une capitale où la créativité ne cesse de se réinventer, l’exposition d’art contemporain « Future Spectrum » ouvre un espace d’expression dédié à la jeune génération d’artistes. À travers une grande diversité de pratiques artistiques, elle invite à explorer les liens entre la ville, les habitants et les imaginaires du futur.