Environnement

La canicule s’installe au Vietnam ce week-end

Les températures extérieures dans certaines régions du Vietnam devraient dépasser les 40 degrés Celsius dans les prochains jours, alors qu’une chaleur intense persiste dans le Centre et devrait s’étendre à la moyenne région du Nord à partir du 21 juin.

Le week-end reste chaud dans la majeure partie du pays, avec des pointes locales à plus de 40°C. Photo: VNA
Le week-end reste chaud dans la majeure partie du pays, avec des pointes locales à plus de 40°C. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les températures extérieures dans certaines régions du Vietnam devraient dépasser les 40 degrés Celsius dans les prochains jours, alors qu’une chaleur intense persiste dans le Centre et devrait s’étendre à la moyenne région du Nord à partir du 21 juin, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

L’agence météorologique a indiqué que les températures ressenties à l’extérieur pourraient être de 2 à 4 degrés Celsius supérieures aux prévisions, et pourraient encore augmenter dans les zones où les surfaces retiennent la chaleur, comme le béton et l’asphalte.

Des températures extrêmes sont prévues vendredi 19 juin dans les régions allant de Hà Tinh à Dà Nang et dans les parties orientales des provinces de Quang Ngai à Dak Lak, avec des maximales diurnes généralement comprises entre 36 et 38 degrés Celsius et dépassant les 38 degrés Celsius dans certains endroits.

Le delta du fleuve Rouge, le sud de Phu Tho, Thanh Hoa et Nghê An connaîtront également une vague de chaleur, avec des températures de 35 à 37 degrés Celsius, et des pointes à plus de 37 degrés Celsius par endroits. Cette vague de chaleur devrait persister dans le Centre dans les prochains jours.

Les prévisions pour le 20 juin annoncent un temps caniculaire dans les régions allant de Thanh Hoa à Dà Nang et dans les parties orientales des provinces de Quang Ngai à Dak Lak, avec des températures maximales comprises entre 36 et 38 degrés Celsius, et dépassant les 38 degrés Celsius par endroits.

L’épisode de canicule touche également le delta du fleuve Rouge et le sud de Phu Tho avec généralement des températures oscillant entre 35 et 36 degrés Celsius, dépassant même les 37 degrés Celsius par endroits.

À partir du 21 juin, la vague de chaleur devrait s’étendre à la moyenne région du Nord.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a averti que des températures élevées et une faible humidité prolongées pourraient aggraver les risques d’incendie dans les zones résidentielles en raison de l’augmentation de la demande en électricité, tout en augmentant le risque d’incendies de forêt.

Une exposition prolongée à une chaleur extrême peut également entraîner une déshydratation et d’autres risques pour la santé liés à la chaleur. – VNA

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