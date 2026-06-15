Politique

Le haut dirigeant To Lam reçoit l’ambassadeur du Danemark en fin de mandat

Le 15 juin 2026, à Hanï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietna et président de la République, To Lam, a reçu l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam. Les deux parties ont salué le développement positif des relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans les domaines de la croissance verte, de la transition énergétique et du développement durable.

Le haut dirigeant To Lam (droite) et l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz. Photo: VNA
Le haut dirigeant To Lam (droite) et l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu dans l’après-midi du 15 juin, à Hanoï, l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a félicité l’ambassadeur pour la réussite de sa mission au Vietnam et a hautement apprécié sa contribution au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a souligné que l’ambassadeur avait joué un rôle de passerelle efficace entre les autorités, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, contribuant à la concrétisation de nombreuses orientations de coopération bilatérale en projets concrets.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est dit satisfait du développement positif des relations Vietnam–Danemark ces dernières années. Il a rappelé que l’établissement du Partenariat stratégique vert en 2023 constitue une étape importante, ouvrant de nouvelles opportunités dans les domaines de la croissance verte, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

Il a également salué les investissements croissants des entreprises danoises au Vietnam, notamment dans des projets de grande envergure utilisant des technologies avancées et respectueuses de l’environnement, en phase avec les orientations de développement durable du Vietnam. L’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoi–Copenhague en décembre 2025, ainsi que la politique vietnamienne d’exemption de visa pour les citoyens danois, ont également été citées comme des facteurs importants favorisant les échanges économiques, touristiques et humains.

À l’approche du 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam–Danemark (1971–2026), To Lam a souligné l’importance de cette étape pour faire le bilan des acquis et définir les perspectives futures. Il a mis en avant les bases solides de l’amitié bilatérale, construites au fil des décennies, ainsi que les convergences de vision en matière de développement durable, notamment dans l’économie verte, l’économie circulaire et l’économie maritime. Il a également insisté sur le rôle croissant des échanges culturels, sportifs et entre les peuples.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-dan-mach-8827769.jpg
Lors de la réception. Photo: VNA

Sur cette base, il a proposé de continuer à promouvoir efficacement le Partenariat stratégique vert et de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l’investissement, la science et la technologie, l’éducation, la culture et les échanges humains, afin de rendre les relations bilatérales plus globales et substantielles.

L’ambassadeur Nicolai Prytz a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et a déclaré être honoré d’avoir servi au Vietnam à une période de développement dynamique des relations bilatérales. Il a salué les réalisations économiques et sociales du Vietnam, ainsi que sa stratégie de réforme, d’innovation, de transformation numérique et de transition verte.

Il a indiqué que le Danemark considère le Vietnam comme un partenaire clé en Asie–Pacifique et souhaite renforcer davantage la coopération dans la région. Selon lui, les relations bilatérales reposent sur une confiance politique solide et une amitié de longue date, avec une coopération de plus en plus approfondie et efficace.

L’ambassadeur danois a également souligné la présence de plus de 150 entreprises danoises au Vietnam. Les investissements de groupes tels que LEGO, Pandora et A.P. Moller-Maersk témoignent de la confiance du Danemark dans le potentiel de développement du Vietnam, tout en contribuant au transfert de technologies, à l’innovation et au développement durable. Il a aussi noté la croissance du tourisme vietnamien auprès des Danois et l’intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché danois.

Enfin, il a réaffirmé l’engagement du Danemark à accompagner le Vietnam dans sa transition verte, en particulier dans les énergies renouvelables, l’éolien offshore, les infrastructures vertes, la transformation numérique et l’agriculture durable. Il a exprimé sa confiance dans le potentiel de coopération future entre les deux pays.

À cette occasion, To Lam a demandé à l’ambassadeur danois de transmettre ses salutations au Roi Frederik X, à la Reine Mary et au peuple danois, et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions, en restant un ami proche du Vietnam. -VNA

#To Lam #Vietnam #Danemark #Nicolai Prytz
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

L’ambassadrice du Vietnam au Danemark, Nguyen Le Thanh, à l'événement. Photo: VNA

55 ans des relations Vietnam – Danemark : Promouvoir l’image d’un Vietnam moderne

Da Nang fait de l’économie maritime un pilier stratégique de son développement, en accélérant les investissements dans les infrastructures portuaires, la logistique et l’industrie afin de s’imposer comme une métropole maritime d’envergure internationale et un moteur de croissance pour la région Centre – Hauts Plateaux du Centre.

Voir plus

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (droite) et le vice-Premier ministre et ministre de la Justice du Laos, Khampane Phommathat. Photo: baochinhphu.vn

Vietnam-Laos : renforcement de la coopération dans les domaines juridique et judiciaire

Le vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc, a plaidé pour une collaboration plus étroite afin de promouvoir une transformation numérique globale du secteur judiciaire, de former des professionnels du droit de haute qualité et de renforcer les partenariats en matière de numérisation judiciaire et de formation internationale d'experts juridiques.

Le remier ministre vietnamien Lê Minh Hung. Photo : VNA

Promouvoir les relations ASEAN-Russie et insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale

À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung participera du 16 au 18 juin au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie à Kazan. Ce déplacement vise à renforcer le partenariat stratégique entre l’ASEAN et la Russie tout en donnant une nouvelle impulsion au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Les citoyens sont guidés dans leurs démarches au Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Plus de 3 400 procédures administratives supprimées ou simplifiées

Depuis avril 2026, 11 résolutions ont été promulguées pour supprimer 56 secteurs d'activité soumis à des conditions particulières. Par rapport à la Loi sur l'investissement de 2025, le nombre de ces secteurs concernés a diminué de plus de 28%, passant de 198 à 142. De plus, les réglementations applicables à 14 autres secteurs ont été modifiées.

La professeure senior Tao Yitao. Photo: VNA

Le modèle d’administration locale à deux niveaux salué par une experte chinoise

Selon la spécialiste chinoise Tao Yitao, le modèle vietnamien d’administration locale à deux niveaux constitue une initiative audacieuse de modernisation de la gouvernance. Cette réforme, visant à rationaliser l’appareil administratif et à rapprocher l’action publique des citoyens, pourrait améliorer l’efficacité de la gestion locale et renforcer la qualité des services publics.

Une vision de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’ère d’ascension nationale, une aspiration fondée sur des faits et des pratiques

“L’ère d’ascension nationale est l’ère de développement révolutionnaire et accéléré sous la direction du Parti, pour construire avec succès un Vietnam socialiste, puissant, démocratique, équitable, civilisé, prospère et heureuse’, rattraper, progresser côte à côte, rivaliser avec les puissances des cinq continent…”, selon le secrétaire général du Parti Tô Lâm.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA

Presse révolutionnaire : cap sur l’innovation, l’IA et la transformation numérique

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. À cette occasion, les dirigeants ont salué les contributions de la presse au développement national et appelé à accélérer sa transformation numérique pour répondre aux nouveaux défis de l’ère numérique.

Séminaire international annuel intitulé « L’énergie nucléaire en Bulgarie – Sécurité énergétique nationale, régionale et mondiale », tenu du 10 au 12 juin dans la ville de Varna. Photo: VNA

Le Vietnam promeut la coopération avec la Bulgarie dans le domaine nucléaire

Le Vietnam entend renforcer sa coopération avec la Bulgarie dans le domaine de l’énergie nucléaire, notamment dans la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et le partage d’expertise. Cette orientation a été mise en avant lors d’un séminaire international à Varna, où Hanoï a réaffirmé son engagement en faveur d’un développement nucléaire sûr, responsable et au service de la sécurité énergétique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam veut renforcer son rôle de pont dans le partenariat ASEAN-Russie

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung au Sommet commémoratif ASEAN-Russie témoigne de la haute estime que le Vietnam porte au partenariat stratégique ASEAN-Russie et à l’amitié de longue date, à la confiance stratégique et à la coopération efficace qui unissent le Vietnam et la Russie depuis des décennies.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo : VNA

Un levier pour dynamiser la coopération bilatérale Vietnam – Russie

La participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et ses activités bilatérales à Kazan devraient contribuer à approfondir le partenariat stratégique ASEAN-Russie tout en donnant un nouvel élan aux relations Vietnam-Russie.