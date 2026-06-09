Économie

Le Conseil mondial de l’énergie éolienne appelé à accompagner la transition énergétique du Vietnam

Le directeur général du GWEC, Ben Backwell, a salué la détermination du Vietnam à mener sa transition verte et énergétique, à développer les énergies renouvelables et à atteindre la neutralité carbone.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Hong Dien, reçoit la délégation du Conseil mondial de l’énergie éolienne. Photo: VNA
Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Hong Dien, reçoit la délégation du Conseil mondial de l’énergie éolienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Hong Dien, a salué le rôle majeur et les contributions importantes du Conseil mondial de l’énergie éolienne (Global Wind Energy Council - GWEC) dans la promotion des énergies renouvelables à l’échelle mondiale, ainsi que sa coopération fructueuse avec les institutions vietnamiennes ces dernières années.

En recevant le 9 juin à Hanoï une délégation du GWEC conduite par son directeur général, Ben Backwell, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, a souligné que le Vietnam était entré dans une nouvelle phase de développement fondée sur la réforme institutionnelle, la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique ainsi que les transitions verte et énergétique, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Nguyen Hong Dien a précisé que, ces dernières années, le Parti et l’État vietnamiens avaient adopté de nombreuses orientations et politiques visant à développer les énergies propres et renouvelables ainsi qu’à promouvoir la transition verte afin de garantir la sécurité énergétique nationale.

L’Assemblée nationale vietnamienne examine actuellement plusieurs projets de loi importants destinés à lever les obstacles administratifs et à mettre en place un cadre juridique complet, stable, transparent et favorable aux investisseurs dans le développement des énergies renouvelables, des nouvelles énergies et la transition verte, a-t-il ajouté.

Le dirigeant vietnamien a appelé le GWEC à poursuivre son rôle de passerelle entre les investisseurs internationaux et le Vietnam. Il a invité l’organisation à partager son expertise, à formuler des recommandations adaptées aux réalités du pays, à mobiliser des ressources en faveur de la transition énergétique et du développement du marché, ainsi qu’à promouvoir les opportunités de coopération dans les domaines de l’énergie éolienne et des énergies renouvelables au Vietnam.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a également appelé les entreprises membres du GWEC à ne pas se limiter à la mise en œuvre de projets spécifiques, mais à s’investir également dans le transfert de technologies, la formation des ressources humaines, le développement des chaînes d’approvisionnement et la création d’un écosystème industriel des énergies renouvelables au Vietnam.

Pour sa part, le directeur général du GWEC, Ben Backwell, a salué la détermination du Vietnam à mener sa transition verte et énergétique, à développer les énergies renouvelables et à atteindre la neutralité carbone.

Les deux parties ont examiné plusieurs solutions concrètes pour développer l’énergie éolienne terrestre et offshore, renforcer les capacités des entreprises, former les ressources humaines et assurer la mise en œuvre efficace des projets éoliens au Vietnam... -VNA

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