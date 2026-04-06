Berlin (VNA) - L’Union des femmes vietnamiennes en Allemagne a accueilli le 5 avril à Berlin le Festival artistique paneuropéen ainsi que la cérémonie de lancement de l’Association des femmes entrepreneures vietnamiennes en Europe, un événement réunissant des représentantes d’organisations féminines vietnamiennes issues de dix pays européens.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Trinh Thi Mui, présidente de l’Union des femmes vietnamiennes en Allemagne a souligné que la création de l’Association constituait une étape majeure, posant les bases d’un réseau fédérateur pour les femmes entrepreneures d’origine vietnamienne à travers l’Europe.

Elle a appelé l’ensemble des femmes vietnamiennes engagées dans les affaires, quels que soient leur secteur d’activité et la taille de leur entreprise, à rejoindre l’Association afin de renforcer la solidarité et d’élargir les perspectives de développement.

Selon ses statuts, l’Association repose sur les principes de volontariat, de non-lucrativité, de solidarité, de transparence et de développement durable. Elle vise à créer une plateforme d’échanges d’expériences, de soutien mutuel, de coopération économique, de construction de marques et de valorisation du rôle des femmes vietnamiennes dans le contexte contemporain.

L’Association entend approfondir la coopération à travers l’organisation de séminaires, de partages d’expériences, de mise en relation de partenaires et de promotion commerciale, ainsi que la constitution de groupes professionnels dans des secteurs spécifiques tels que les services de manucure, l’immobilier ou la restauration. À plus long terme, elle ambitionne d’élargir son intégration internationale, de se connecter aux réseaux d’entrepreneuriat féminin au Vietnam et à l’échelle mondiale, contribuant ainsi à promouvoir l’image d’une femme vietnamienne moderne, compétente et engagée.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thanh. Photo: VNA

Dans son intervention, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thanh, a salué le lancement de l’Association comme un jalon significatif illustrant l’affirmation croissante des femmes vietnamiennes dans l’entrepreneuriat, l’innovation et l’intégration internationale.

Il a également estimé que cette organisation jouera un rôle de passerelle entre les entreprises vietnamiennes en Europe et leur pays d’origine, contribuant à renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Concernant le Festival artistique paneuropéen, l’ambassadeur a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement d’une célébration de l’identité culturelle vietnamienne et de la langue, mais également d’une opportunité de mieux faire connaître au public international un Vietnam riche en traditions et en humanité.

Il a par ailleurs salué les efforts de l’Union des femmes vietnamiennes en Allemagne dans le développement de réseaux locaux, l’organisation d’activités caritatives et le soutien apporté aux membres, ainsi que leur engagement envers le pays d’origine.

Organisé pour la première fois, le Festival artistique paneuropéen marque une étape importante dans la consolidation, la maturité et le rayonnement de la communauté vietnamienne en Europe. Initié par l’Union des femmes vietnamiennes en Europe et accueilli par son homologue en Allemagne, l’événement a réuni des associations féminines venues d’Allemagne, des Pays-Bas, de la République tchèque, de Pologne, du Royaume-Uni, de Belgique, d’Espagne, de Suisse et de Slovaquie, proposant des performances artistiques riches et représentatives de la culture vietnamienne.

Dans le cadre du programme, les organisateurs ont également tenu une vente aux enchères d’œuvres d’art, de bijoux, de billets d’avion et de bons cadeaux offerts par des sponsors, afin de mobiliser des fonds au profit du programme caritatif « Cœur rouge » de l’Union des femmes vietnamiennes en Europe. -VNA