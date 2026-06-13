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La littérature vietnamienne pour les enfants à la rencontre du monde

Grâce aux grandes foires internationales, les livres vietnamiens destinés aux jeunes lecteurs gagnent peu à peu en visibilité.

Des expositions et des présentations de livres contribuent à promouvoir la lecture au sein de la communauté. Photo : VNA
Des expositions et des présentations de livres contribuent à promouvoir la lecture au sein de la communauté. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Ces dernières années, la littérature vietnamienne pour les enfants s’est progressivement fait une place sur la scène internationale, notamment à la Foire du livre de jeunesse de Bologne, rendez-vous incontournable de l’édition destinée au jeune public. Après les premières reconnaissances obtenues par plusieurs ouvrages dans des catalogues prestigieux, de nouvelles perspectives semblent aujourd’hui s’ouvrir.

Grâce aux grandes foires internationales, les livres vietnamiens destinés aux jeunes lecteurs gagnent peu à peu en visibilité. L’ouvrage Khu vuon trong tim ta (Le jardin dans nos cœurs) de l’auteur-illustrateur Pham Quang Phuc, publié par Crabit Kidbooks, a été sélectionné dans la liste des « 150 Amazing Bookshelf » du BolognaRagazzi Award 2026. De son côté, Dao buoc voi thoi gian (Flânerie avec le temps) de l’autrice Quynh Huong et de l’illustratrice Maru figure dans le catalogue The White Ravens 2025 de l’International Youth Library.

Ces distinctions constituent des étapes importantes, fruit d’une sélection exigeante fondée sur la qualité du contenu, l’esthétique, la narration visuelle et l’accessibilité pour les jeunes lecteurs. Elles témoignent également d’une évolution sensible des approches créatives et éditoriales.

Alors qu’autrefois les ouvrages pour enfants privilégiaient souvent une transmission directe des valeurs morales, de nombreux auteurs et illustrateurs accordent aujourd’hui davantage de place à la sensibilité artistique, à l’imagination et à la liberté d’interprétation des jeunes lecteurs. Les récits gagnent en subtilité et en émotion, tout en se rapprochant des tendances de la littérature jeunesse contemporaine.

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Des lecteurs consultent et choisissent des ouvrages dans la salle de lecture de la succursale n°3 de la Bibliothèque provinciale de Ninh Binh. Photo : VNA

Malgré ces avancées, la présence vietnamienne sur la scène internationale demeure encore dispersée et peine à former une identité clairement reconnaissable.

À Bologne, les grandes nations de l’édition présentent un ensemble cohérent, allant de la promotion des droits d’auteur à la valorisation de leur image culturelle. Le Vietnam y est encore représenté principalement par des initiatives individuelles, sans véritable espace national permettant de mettre en valeur une identité commune.

Selon plusieurs spécialistes, le développement du marché des droits d’auteur constitue l’un des leviers essentiels pour élargir la présence des livres vietnamiens à l’étranger.

La traduction demeure également un défi majeur. Pour toucher les lecteurs internationaux, les œuvres doivent bénéficier de traductions de qualité capables de restituer toute la richesse des sensibilités et des références culturelles vietnamiennes, ce qui suppose un investissement durable dans la formation de traducteurs spécialisés.

Dans un contexte où l’édition jeunesse mondiale accorde une attention croissante à la diversité culturelle, le Vietnam dispose d’une source d’inspiration particulièrement riche grâce à son patrimoine, à ses contes populaires et aux transformations de sa société contemporaine. L’enjeu consiste à faire vivre ces récits à travers une écriture et un langage artistique à la fois modernes et accessibles.

Pour que la littérature vietnamienne pour la jeunesse s’épanouisse pleinement à l’international, une stratégie de long terme demeure nécessaire. Comme l’a souligné le poète Tran Dang Khoa, vice-président de l’Association des écrivains du Vietnam, il s’agit désormais de passer d’une simple présence à une affirmation plus nette. Un chemin qui demande de la patience, de la constance et des investissements durables afin que l’ouverture au monde devienne une dimension naturelle du développement de la littérature vietnamienne. -VNA

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