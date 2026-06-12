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Viet Culture in Motion 2026 : lancement du festival de courts-métrages documentaires à Paris

Parmi plus de 100 œuvres reçues, les organisateurs ont sélectionné les 25 meilleurs films, projetés lors de 14 séances organisées à Paris et Lorient (France), à Prague (République tchèque) et à Bruxelles (Belgique).

Le festival international du court-métrage documentaire Viet Culture in Motion 2026 s’est ouvert le 11 juin à Paris. Photo: Comité d'organisation
Le festival international du court-métrage documentaire Viet Culture in Motion 2026 s’est ouvert le 11 juin à Paris. Photo: Comité d'organisation

Paris (VNA) -Le festival international du court-métrage documentaire Viet Culture in Motion 2026 s’est ouvert le 11 juin au soir au cinéma Saint-André des Arts, à Paris, marquant le lancement d’une série de projections et de rencontres cinématographiques qui se dérouleront dans plusieurs villes européennes jusqu’au 5 juillet.

Cette initiative met en avant l’engagement de la jeune génération vietnamienne et d’origine vietnamienne à faire découvrir la culture et les habitants du pays à travers le cinéma documentaire.

Le festival s'appuie sur un jury composé de réalisateurs, de scénaristes et d'acteurs culturels du Vietnam et de l'étranger. Parmi eux figurent Trinh Quang Tung, directeur général adjoint du Studio central des films documentaires et scientifiques du Vietnam, le réalisateur et acteur français Stéphane Ly-Cuong, ainsi que Paul Abela, attaché audiovisuel de l'ambassade de France.

Parmi plus de 100 œuvres reçues, les organisateurs ont sélectionné les 25 meilleurs films, projetés lors de 14 séances organisées à Paris et Lorient (France), à Prague (République tchèque) et à Bruxelles (Belgique).

La particularité de ce festival réside dans le fait que toutes les œuvres sélectionnées ont été réalisées par de jeunes cinéastes de moins de 30 ans, dont certains ont moins de 18 ans. De plus, l’ensemble du programme est géré par des adolescents vietnamiens et d’origine vietnamienne vivant dans plusieurs pays, âgés pour la plupart de 14 à 20 ans et membres du projet international Toucher Arts.

Les films présentent des aspects variés de la vie et de la culture vietnamiennes contemporaines, comme le quotidien des artistes de théâtre traditionnel en coulisses, le parcours d'une enseignante en zone de haute montagne, la préservation du tissage traditionnel par les femmes de l’ethnie Ta Oi, ou encore une découverte de Hanoï à travers les cinq sens. Avant l’ouverture, le programme a été présenté dans plus de 35 établissements scolaires et universités au Vietnam.

Dès l’ouverture des réservations, les quatre séances prévues à Paris ont affiché complet, rassemblant plus de 600 spectateurs, parmi lesquels des citoyens français, des membres de la communauté vietnamienne, des étudiants et des chercheurs.

Le directeur du Centre culturel du Vietnam en France, Đinh Ngoc Duc, a salué le travail des équipes, soulignant que le cinéma constitue un moyen efficace de présenter la culture nationale aux compatriotes expatriés ainsi qu’au public français.

De leur côté, les membres du jury ont exprimé leur enthousiasme. Stéphane Ly-Cuong a indiqué que ces courts-métrages lui ont permis, en tant que Français d’origine vietnamienne, de découvrir des coutumes locales sous un angle nouveau. Anne Le Van Ra a, pour sa part, exprimé sa surprise de voir de si jeunes réalisateurs s’intéresser aux thèmes traditionnels et aux arts populaires.-VNA

#Viet Culture in Motion 2026 #Văn hóa soi đường #NQ 80 #VNHP
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