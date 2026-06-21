Renforcer les soins de proximité pour améliorer la qualité des services de santé

Hanoï (VNA) - La résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique vietnamien, consacrée aux solutions innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, met l’accent sur la qualité des services médicaux, l’approche centrée sur le patient, le renforcement des soins de santé primaires et l’accélération de la transformation numérique. Dans plusieurs localités, ces orientations se traduisent déjà par des initiatives concrètes qui améliorent l’accès aux soins et leur qualité.

À Huê, un programme de bilans de santé périodiques et de dépistage gratuit pour la période 2026-2030 vise à garantir à chaque habitant au moins un examen médical par an. Les données recueillies seront intégrées dans un carnet de santé électronique, permettant un suivi continu tout au long de la vie. Cette démarche marque une évolution vers une médecine davantage axée sur la prévention, le dépistage précoce et la gestion à long terme de la santé, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables.

L'hôpital de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie de Vinh Phuc développe les techniques médicales de pointe au service des soins pédiatriques. Photo: VNA

Dans le même esprit, Hô Chi Minh-Ville accélère la constitution de dossiers médicaux électroniques. À la mi-juin 2026, la plateforme de santé communautaire de la ville avait déjà enregistré les données de plus de 2,3 millions d’habitants. Cette base de données contribue à la détection précoce des maladies, au renforcement de la médecine préventive et à une gouvernance sanitaire fondée sur les données.

L’amélioration de la qualité des soins constitue également une priorité. Dans plusieurs établissements médicaux dans la province de Phu Tho, la satisfaction des patients est devenue un indicateur essentiel de performance. Les hôpitaux simplifient les procédures administratives, développent les services numériques et déploient des techniques médicales spécialisées au niveau local. À l’hôpital de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie de Vinh Phuc, le taux de satisfaction des patients a dépassé 98 % en 2025 et au début de 2026. La généralisation des dossiers médicaux électroniques, de l’identification numérique et des paiements sans espèces permet de réduire les délais d’attente et de faciliter l’accès aux soins.

Parallèlement, une attention particulière est accordée aux enfants défavorisés. Dans la province de Lai Châu, le programme "Semer les graines de l’espoir" propose des consultations de dépistage et des interventions chirurgicales gratuites aux enfants handicapés ou atteints de malformations congénitales issus de familles modestes.

Conformément à l’esprit de la résolution n°72-NQ/TW, la médecine préventive demeure une mission prioritaire afin de protéger la santé de la population de manière précoce et de loin. De nombreuses localités mettent en œuvre de façon proactive des mesures de prévention et de lutte contre les épidémies, tout en renforçant leurs capacités de surveillance sanitaire et de réponse aux risques de santé publique.

Dans la province de Thanh Hoa, les autorités intensifient la surveillance des maladies infectieuses saisonnières telles que la dengue, la rougeole et la maladie pieds-mains-bouche, tout en préparant les ressources nécessaires à une éventuelle réponse épidémique. À Gia Lai, la coopération avec l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie du Tây Nguyên contribue à renforcer les capacités de surveillance épidémiologique, notamment dans les zones reculées et frontalières.

En parallèle, plusieurs provinces investissent dans la modernisation du système de santé. La province de Bac Ninh met en œuvre un vaste projet de développement du système de santé pour la période 2026-2035, avec une vision à l’horizon 2045. Doté d’un budget prévisionnel de près de 18 183 milliards de dongs, il vise à construire un système de santé de haute qualité, centré sur les citoyens, à renforcer la médecine préventive, à accélérer la transformation numérique et à développer des centres médicaux spécialisés.

Ces initiatives témoignent de la mise en œuvre progressive de la résolution n°72-NQ/TW. Le renforcement des soins de proximité, l’intégration des technologies numériques et les investissements dans des infrastructures modernes contribuent à bâtir un système de santé plus équitable, plus efficace et plus durable, au service de l’ensemble de la population. -VNA