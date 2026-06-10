Santé

Hanoï lance un réseau hospitalier pour accroître les dons d'organes

Le nouveau réseau vise à améliorer l'identification et la gestion des donneurs potentiels, notamment les patients en état de mort cérébrale, et à coordonner le conseil, la sensibilisation et la réception des organes donnés.

Des représentants du département de la santé de Hanoï et du Centre national de coordination des transplantations d'organes ont signé un protocole d'accord à Hanoï lundi. Photo vietnamplus.vn
Des représentants du département de la santé de Hanoï et du Centre national de coordination des transplantations d'organes ont signé un protocole d'accord à Hanoï lundi. Photo vietnamplus.vn


Hanoï, 10 juin (VNA) - Les autorités sanitaires de Hanoï ont lancé un réseau reliant les hôpitaux de la capitale afin d'élargir le nombre de donneurs de tissus et d'organes, face à une pénurie persistante.

Nguyen Trong Dien, directeur du département de la santé de Hanoï, a déclaré que les principaux hôpitaux de la ville maîtrisaient les techniques de transplantation avancées, mais que le principal obstacle restait la rareté des dons.

Ce nouveau réseau vise à améliorer l'identification et la prise en charge des donneurs potentiels, notamment les patients en état de mort cérébrale, et à coordonner le conseil, la sensibilisation et la réception des organes prélevés.

Dong Van He, directeur du Centre national de coordination des transplantations d'organes, a indiqué que chaque hôpital devrait devenir un maillon essentiel du système.

Il a ajouté que Hanoï deviendrait un modèle national et que l'amélioration de la formation et des procédures permettrait d'accroître les possibilités de sauver des vies grâce aux transplantations.

Lors du lancement, des spécialistes ont présenté la gestion des donneurs aux hôpitaux généraux Thanh Nhan et Saint-Paul, les dispositions légales en vigueur concernant le don d'organes de personnes vivantes et en état de mort cérébrale, les pratiques de l'hôpital de l'Amitié Viet Duc et les projets de mise en place d'un réseau à l'échelle de la ville.

Les participants ont discuté des difficultés rencontrées pour identifier et gérer les donneurs potentiels, améliorer le conseil en la matière et renforcer la coordination interhospitalière.

Le Département de la santé de Hanoï et le Centre national de coordination des transplantations d'organes ont signé un protocole d'accord afin d'officialiser leur coopération et de mettre en place un réseau efficace et durable de donneurs et d'hôpitaux. - VNA

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#Hanoi #dons d'organes
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