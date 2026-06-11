Santé

L’« Itinéraire rouge » 2026 vise la collecte de 120.000 unités de sang

Lancé en 2013, l’« Itinéraire rouge » est l’une des plus importantes campagnes de sensibilisation et de mobilisation au don de sang au Vietnam.

La 14e édition du programme national « Itinéraire rouge » a été lancée le 11 juin. Photo: https://vienhuyethoc.vn/
La 14e édition du programme national « Itinéraire rouge » a été lancée le 11 juin. Photo: https://vienhuyethoc.vn/

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 11 juin, l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, la société par actions VTVCorp et le Comité de pilotage pour la mobilisation du don de sang bénévole de Ho Chi Minh-Ville ont officiellement lancé la 14e édition du programme national « Itinéraire rouge ».

Selon le professeur associé et docteur Nguyen Ha Thanh, directeur de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine et chef du comité d’organisation, cet événement incarne l’esprit de solidarité, de responsabilité et de partage, tout en apportant de l’espoir aux nombreux patients qui attendent des transfusions sanguines.

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Lancé en 2013, l’« Itinéraire rouge » est l’une des plus importantes campagnes de sensibilisation et de mobilisation au don de sang au Vietnam. Photo : VNA



Cette 14e édition se déroule dans 32 villes et provinces du pays : An Giang, Bac Ninh, Ca Mau, Cao Bang, Can Tho, Da Nang, Dak Lak, Dien Bien, Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Hanoï, Ha Tinh, Hai Phong, Hue, Ho Chi Minh-Ville, Hung Yen, Khanh Hoa, Lai Chau, Lam Dong, Lang Son, Lao Cai, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Son La, Thai Nguyen, Thanh Hoa et Tuyen Quang.

L’objectif est de collecter 120.000 unités de sang, dont 25.000 lors des principaux événements et 95.000 dans le cadre des activités associées.

À ce jour, les étapes organisées à Lai Chau, Thai Nguyen et Dong Nai ont permis de recueillir près de 3.000 unités.

Lancé en 2013, l’« Itinéraire rouge » est l’une des plus importantes campagnes de sensibilisation et de mobilisation au don de sang au Vietnam. Au cours de ses 13 premières éditions, le programme a permis le recueil de plus d’un million d’unités de sang.

Au-delà de ces résultats, il a favorisé une coordination étroite entre les localités dans la gestion des réserves sanguines et contribué à la création d’un vaste réseau de volontaires, renforçant ainsi le développement durable du mouvement du don de sang bénévole à l’échelle nationale.

À l’occasion de la cérémonie de lancement, l’événement « Gouttes rouges de la ville portant le nom de l’Oncle Hô » s’est tenu sur plusieurs sites de Ho Chi Minh-Ville avec pour objectif de collecter 1.300 unités de sang.

En 2026, Ho Chi Minh-Ville ambitionne de recueillir plus de 6.000 unités de sang dans le cadre du programme, tout en renforçant les actions de sensibilisation à la thalassémie, en encourageant les dons réguliers... Ces efforts seront soutenus par la transformation numérique, notamment grâce à l’application « Goutte de sang d’or ».

Bui Minh Thanh, vice-président du Comité populaire municipal, a indiqué que la ville participait au programme « Itinéraire rouge » depuis 14 ans et avait collecté près de 80.000 unités de sang, illustrant l’esprit de solidarité des habitants.

À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin, le le Comité de pilotage pour la mobilisation du don de sang bénévole de Ho Chi Minh-Ville a décerné l’Insigne pour la cause humanitaire à dix personnes, honoré douze donneurs exemplaires et remis des certificats de mérite à 39 individus ainsi qu’à 32 familles. Des cadeaux ont également été offerts à des patients atteints de thalassémie en situation difficile. -VNA

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