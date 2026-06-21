Tourisme

Vers un pôle touristique majeur : les ambitions de Phu Tho à l’horizon 2030

Située à la porte d’entrée de la moyenne région et des montagnes du Nord, et bénéficiant de liaisons aisées avec Hanoï ainsi qu’avec les provinces du delta du fleuve Rouge, Phu Tho dispose d’importantes ressources touristiques. La province abrite près de mille sites classés, six trésors nationaux et cinq patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO, notamment pour le culte des rois Hung et le chant Xoan.

Avec ses eaux cristallines et ses paysages majestueux, le lac Hoa Binh est devenu une destination incontournable pour les visiteurs de la province de Phu Tho. Photo : VNA
Avec ses eaux cristallines et ses paysages majestueux, le lac Hoa Binh est devenu une destination incontournable pour les visiteurs de la province de Phu Tho. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) - La récente réorganisation administrative ayant réuni les espaces de développement des anciennes provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoa Binh a doté la nouvelle province de Phu Tho d’un écosystème touristique diversifié, associant patrimoines culturel et historique, écotourisme, tourisme de villégiature et tourisme communautaire.

Cet atout majeur constitue une base solide pour permettre à la province d’accélérer son développement et d’ambitionner de devenir l’un des principaux pôles touristiques de la région et du pays.

Située à la porte d’entrée de la moyenne région et des montagnes du Nord, et bénéficiant de liaisons aisées avec Hanoï ainsi qu’avec les provinces du delta du fleuve Rouge, Phu Tho dispose d’importantes ressources touristiques. La province abrite près de mille sites classés, six trésors nationaux et cinq patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO, notamment pour le culte des rois Hung et le chant Xoan.

Le territoire se distingue aussi par la beauté de ses paysages, allant des sommets de Tam Dao aux eaux du lac de Hoa Binh, en passant par le parc national de Xuan Son et les collines de thé de Long Coc.

Selon le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Duong Hoang Huong, la réorganisation administrative a donné naissance à un espace touristique unifié propice aux connexions régionales. La province développe ainsi des infrastructures d’accueil haut de gamme, avec des complexes hôteliers et des terrains de golf aux normes internationales, destinés à une clientèle à fort pouvoir d’achat.

Parallèlement, le tourisme communautaire progresse dans les villages ethniques, offrant aux visiteurs une immersion authentique ainsi que la découverte de spécialités locales. Ces efforts portent leurs fruits : la province a accueilli environ 14,5 millions de visiteurs et généré près de 14 800 milliards de dongs (plus de 569 millions de dollars) de recettes touristiques en 2025. Au premier semestre 2026, elle devrait attirera plus de 10,5 millions de visiteurs, dont plus de 3,2 millions de touristes en séjour et environ 74 000 visiteurs étrangers.

Malgré ces résultats, les autorités reconnaissent que le secteur n’a pas encore atteint son plein potentiel en raison de faiblesses persistantes dans les infrastructures de transport, la qualité des services et la formation du personnel.Face à ce constat, la province a adopté une stratégie ambitieuse pour la période 2026-2030

L’objectif est de faire du tourisme un secteur économique clé et un nouveau levier de croissance. Les autorités visent la création d’un écosystème touristique moderne et compétitif, capable de faire de Phu Tho un centre national du tourisme culturel et festif, ainsi qu’une destination majeure pour le tourisme spirituel, écologique et de villégiature dans le nord du Vietnam.

D’ici à 2030, la province espère accueillir au moins 20 millions de visiteurs, dont 7,8 millions de touristes en séjour, générer 26 500 milliards de dongs de recettes touristiques et créer environ 30 000 emplois directs et indirects.Pour atteindre ces objectifs, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Pham Dai Duong, a souligné la nécessité de modifier profondément la perception du rôle du tourisme.

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Le chant Xoan de Phu Tho, une forme d'art populaire associée au culte des rois Hung, a été inscrit par l'UNESCO en 2017 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Photo : VNA

Les priorités porteront sur l’amélioration des mécanismes d’attraction des investissements, la planification des grands sites touristiques, la modernisation des infrastructures de transport et numériques, ainsi que le développement de produits à forte valeur ajoutée.

Outre ses atouts en matière de tourisme culturel et spirituel liés au temple des rois Hung et aux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la province entend diversifier son offre en développant l’écotourisme, le tourisme de santé et de bien-être, le golf, le tourisme MICE, le tourisme communautaire, le tourisme fluvial sur le lac de Hoa Binh, les sports d’aventure et le tourisme expérientiel.

La province mise également sur le développement des ressources humaines à travers des programmes de formation professionnelle, linguistique et numérique destinés aux acteurs du tourisme, avec la participation des entreprises.

Parallèlement, elle fait de la transformation numérique un levier stratégique, en visant la numérisation de l’ensemble des sites touristiques reconnus et le déploiement d’outils innovants tels que cartes numériques, QR codes, systèmes d’audioguides et applications de réalité virtuelle.

En matière de promotion, Phu Tho entend renforcer l’utilisation des technologies numériques, développer sa coopération avec de grands groupes médiatiques et intensifier ses liens avec Hanoï, les provinces du Nord-Ouest, le delta du fleuve Rouge ainsi que les marchés internationaux prioritaires. -VNA

#​Phu Tho
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