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Soi Sim, une beauté de jade à Ha Long, parmi les 100 meilleures plages du monde

Avec son sable doré et chaud, ses eaux verdâtres et une colline recouverte de jungle qui se dresse en arrière-plan, ce joyau caché de la baie de Ha Long est un havre de paix et de tranquillité au milieu d’un océan de pics calcaires aux formes irréelles.

La plage de Soi Sim enchante les touristes. Photo: vinpearl.com
La plage de Soi Sim enchante les touristes. Photo: vinpearl.com

Quang Ninh (VNA) – La plage de Soi Sim, un havre de paix aux eaux turquoise situé au cœur de la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh, a été classée parmi les 100 plus belles plages du monde par les experts internationaux de Corona.

Sur sa liste "Corona Beach 100", l’organisation américaine Corona a écrit que Soi Sim tire son nom de l’arbre "sim" (myrte rose), qui pousse partout sur l’île et se couvre de fleurs violettes éclatantes à la fin de l’été.

Avec son sable doré et chaud, ses eaux verdâtres et une colline recouverte de jungle qui se dresse en arrière-plan, ce joyau caché de la baie de Ha Long est un havre de paix et de tranquillité au milieu d’un océan de pics calcaires aux formes irréelles.

À quelques minutes en bateau des routes de croisière animées, Soi Sim offre une sensation d’isolement, idéale pour la baignade, la randonnée ou simplement pour se laisser porter par le courant en contemplant l’horizon infini de la baie.

La légende raconte que la baie elle-même s’est formée lorsque des dragons sont descendus du ciel, crachant du jade et des perles qui se sont transformés en îles calcaires que nous voyons aujourd’hui.

Corona propose d’emprunter le court sentier menant au sommet de l’île pour profiter d’une vue panoramique sur le labyrinthe de tours calcaires de la baie de Ha Long, d’explorer les eaux calmes et peu profondes où les récifs coralliens se reconstituent peu à peu, ou de partir en kayak dans les criques au lever du soleil.

Il y a quelque chose d’irréel à pagayer en kayak autour de Soi Sim au coucher du soleil. Les falaises changent de couleur : d’abord dorées, puis l’eau devient lisse comme du jade liquide. On dérive lentement, longeant d’immenses karsts qui se dressent au-dessus de nous tels des géants endormis, leurs sommets recouverts de jungle se fondant dans la brume.

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La plage de Soi Sim, un havre de paix et de beauté, aux eaux turquoise, au cœur de la baie de Ha Long. Photo: paradisevietnam.com

"Un bateau de pêche glisse sur l’eau, le pêcheur lançant un nonchalant signe de la main. Le silence règne, mais l’agitation est palpable. Des oiseaux effleurent la surface, la pagaie s’enfonce, des gouttelettes tombent et les falaises semblent vous répondre. Avec un peu de chance, une légère brume se lève, et le paysage tout entier prend des allures d’aquarelle dans laquelle on aurait pénétré", décrit-il.

"Plus tard, vous accostez et enfoncez vos pieds dans le sable frais. Nul besoin de se presser. Aucun itinéraire n’est prévu. Juste la sensation que ce lieu a son propre rythme, et que vous vous y laissez enfin porter", ajoute-t-il.

Corona suggère que la période d’octobre à avril est idéale pour profiter d’un ciel dégagé et d’une mer calme à la plage de Soi Sim. La saison sèche offre une douce brise, un air plus frais et la baie de Ha Long est particulièrement photogénique. C’est le moment idéal pour se baigner, faire du kayak et admirer le lever du soleil embrasant les falaises.

De mai à septembre, l’eau est plus chaude et il y a moins de bateaux. C’est un peu plus chaud, un peu plus agité, mais il y a moins de monde et l’eau est parfaite pour se baigner tôt le matin, précise le site web.

L’île de Soi Sim fait partie de la baie de Ha Long, inscrite à deux reprises au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994 et en 2000, et est gérée avec soin afin de préserver la faune et la flore marines.

En Asie du Sud-Est, outre la plage de Soi Sim, la liste comprend également les plages d’Alegria, de Cloud 9 et de Nacpan aux Philippines ; les îles de Koh Mak et de Railay en Thaïlande ; et les plages rouges de Padar et de Labuan Bajo en Indonésie. – VNA

#plage de Soi Sim #baie de Ha Long #les 100 meilleures plages du monde
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