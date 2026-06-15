Tourisme

Hai Phong : Développement du tourisme rural à travers la valorisation de la saison des fruits

Situé au cœur de la région réputée pour ses litchis de Thanh Ha, la zone écotouristique de Dong Man propose des activités en lien avec la nature et la vie quotidienne des habitants. Le long de la rivière qui traverse les vergers, les visiteurs profitent de l’ambiance animée de la récolte et des paysages typiques des campagnes du Nord.

Zone écotouristique de Dong Man. Photo: thanhha.haiphong.gov.vn
Zone écotouristique de Dong Man. Photo: thanhha.haiphong.gov.vn

Hai Phong (VNA) - En pleine saison de récolte des litchis, la zone écotouristique de Dong Man, située dans la commune de Thanh Ha dans la ville de Hai Phong, attire des milliers de visiteurs venus découvrir les vergers et la vie rurale du Delta du Fleuve Rouge. À partir de ce modèle, la ville prévoit de développer des circuits axés sur les récoltes au verger afin de dynamiser le tourisme rural et d'augmenter la valeur des produits agricoles locaux.

Au début de l'été, lorsque les grappes de litchis prennent leur couleur rouge caractéristique, la zone écotouristique de Dong Man connaît une forte affluence. Situé au cœur de la région réputée pour ses litchis de Thanh Ha, le site propose des activités en lien avec la nature et la vie quotidienne des habitants. Le long de la rivière qui traverse les vergers, les visiteurs profitent de l’ambiance animée de la récolte et des paysages typiques des campagnes du Nord.

L'idée de construire la zone écotouristique de Dong Man remonte au début des années 2000. Pham Thi Liem, directrice de la Coopérative écotouristique de Dong Man, s'est inspirée des modèles de tourisme de verger réussis dans le Delta du Mékong pour transformer ses propres terres. Après plusieurs années d'aménagements, le site dispose désormais d'espaces de repos et d'activités traditionnelles, accueillant des dizaines de milliers de personnes à chaque saison.

Selon le directeur adjoint du Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tran Văn Ngoc, le succès de ce modèle repose sur l'association entre le repos écologique et l'expérience de la culture rurale, prouvant que l'agriculture peut devenir un produit touristique à forte valeur économique.

La région ouest de Hai Phong possède plusieurs zones agricoles réputées pour des produits comme les litchis et les goyaves de Thanh Ha, l'ail de Nam Sach, les carottes de Cam Giang, le poulet de Chi Linh ou les néréides de Tu Ky.

La ville prévoit d'organiser des circuits saisonniers et de connecter ces zones fruitières aux réseaux routiers et fluviaux, notamment le long des fleuves Thai Binh, Van Uc et Lach Tray. Hai Phong entend également lier ce tourisme rural aux villages artisanaux, aux produits locaux certifiés, aux sorties scolaires et aux destinations côtières comme Do Son et Cat Ba afin de prolonger le séjour des visiteurs. -VNA

#​Hai Phong #écotourisme
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA

Le tourisme vert ouvre une nouvelle voie pour le Vietnam

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région se distingue par ses produits uniques, ses traditions culinaires et ses pratiques agricoles traditionnelles, le Vietnam est idéalement placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses destinations ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme durable.

Des visiteurs découvrent le parc ornithologique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo : VNA.

Ninh Binh, vitrine du tourisme vert vietnamien

Grâce à ses richesses naturelles et culturelles exceptionnelles, Ninh Binh s'affirme comme l'une des destinations phares du tourisme vert au Vietnam, conciliant préservation du patrimoine, développement durable et attractivité touristique.

Voir plus

Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien

Le Parisien vante les charmes du Vietnam

Dans un long article consacré au Vietnam, le quotidien français Le Parisien met en lumière les paysages spectaculaires, le riche patrimoine culturel et la gastronomie réputée du pays.

Selon les dernières données de Booking.com, Da Nang figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Photo: VNA

Da Nang s’impose comme la destination incontournable de l’été 2026

Selon les dernières données de Booking.com, la cité balnéaire figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Elle séduit les visiteurs par sa capacité à conjuguer tourisme balnéaire, expériences culturelles, patrimoine, divertissement, gastronomie et facilité des déplacements. 

Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse au milieu du lac écologique de Na Hang - Lam Binh. Photo: VNA

Au cœur de Tuyen Quang, la beauté sauvage de la "baie d’Ha Long terrestre"

Surnommée la "baie d’Ha Long terrestre", la commune de Thuong Lam séduit par sa nature préservée, son atmosphère paisible et ses légendes transmises de génération en génération. Depuis l’embarcadère de Thuy, les visiteurs naviguent sur un lac de plus de 8 000 hectares, bordé de forêts primaires et ponctué de formations calcaires semblables à des îles.

Le Vietnam s’affirme comme une destination sûre, durable, accueillante et riche en identité culturelle. Photo: VNA

Le rôle clé des médias dans l’essor du tourisme vietnamien à l’ère de l’IA

Face à l’essor de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, la communication touristique s’impose comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité des destinations. Au Vietnam, les médias sont appelés à jouer un rôle croissant dans la promotion de l’image du pays, la valorisation de son patrimoine culturel et l’accompagnement des ambitions de développement durable du secteur touristique.

Les localités côtières comme Phu Quoc et Da Nang se placent en tête de la vague touristique de l'été 2026. Photo: VNA

Les stations balnéaires en tête des choix des Vietnamiens pour l’été 2026

Une analyse du marché réalisée pour les mois de juin et juillet indique que la demande se concentre principalement sur les destinations côtières et les grands centres urbains. Les usagers s’orientent vers des séjours haut de gamme et des événements culturels. De plus, une modification des comportements d'achat est observée : les clients planifient leurs séjours plus tôt et profitent des campagnes de promotion pour réserver leurs services pendant la haute saison, optimisant ainsi les coûts et la qualité de leur voyage.

La ville de Da Nang a récompensé des entreprises touristiques performantes en leur décernant le prix « MICE – The Rising Wave » afin de saluer leur contribution à l’attraction des touristes d’affaires et de congrès à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang affirme sa position de destination MICE de premier plan

Une délégation de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) réunissant près de 5 000 collaborateurs de WinCommerce est arrrivée à la ville de Da Nang (au Centre) pour un séjour mêlant conférences, visites et détente du 1er au 3 juin.

Photo : nhandan.vn

Le Vietnam renforce le contrôle des voyages à l’étranger

Bien que le tourisme sortant connaisse une croissance dynamique, répondant aux besoins croissants d’échanges, de voyages, d’apprentissage et de découverte de la population, les autorités constatent une recrudescence de cas dans lesquels des citoyens détournent leur visa touristique à des fins d’immigration clandestine ou de travail illégal.

Les superbes plages de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attirent de nombreux touristes. Photo: VNA

Tourisme : en 2026, la proximité et la sécurité guident les choix des voyageurs

Sous l’effet de la hausse des coûts de transport, des incertitudes économiques et des préoccupations croissantes en matière de sécurité, les habitudes de voyage évoluent durant l’été 2026. Les touristes privilégient désormais des destinations proches, accessibles et offrant davantage de garanties, poussant les professionnels du secteur à adapter leurs offres et à renforcer la qualité de leurs services.

Le lac Ba Be est d’une beauté digne d’un conte de fées. Photo : Internet.

Thai Nguyen mise sur le tourisme pour en faire un moteur de croissance durable

Forte d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, la province de Thai Nguyen accélère le développement de son secteur touristique avec l’ambition d’en faire un pilier économique majeur. Entre écotourisme, culture du thé, tourisme mémoriel et infrastructures modernisées, la province entend valoriser pleinement ses atouts afin d’attirer davantage de visiteurs vietnamiens et internationaux.