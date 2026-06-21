Tourisme

Khanh Hoa mise sur la culture locale et le tourisme familial pour dynamiser son offre

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province a accueilli au premier semestre plus de 9,2 million de visiteurs, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les touristes internationaux représentent plus de 3,8 millions de personnes. La province a généré des recettes touristiques estimées à 33 893 milliards de dongs (plus de 1,33 milliard de dollars).

Des touristes apprécient de découvrir la vie marine au musée de l'Institut océanographique de Nha Trang. Photo: VNA
Des touristes apprécient de découvrir la vie marine au musée de l'Institut océanographique de Nha Trang. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - La mer bleue, le soleil éclatant et l’afflux continu de visiteurs confèrent une animation particulière à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, au début de l’été. Au-delà de ses attraits balnéaires, la destination séduit les voyageurs grâce à de nouveaux produits de loisirs et à de grands événements culturels, stimulant fortement la croissance du secteur à l’approche de la haute saison 2026.

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province a accueilli au premier semestre plus de 9,2 million de visiteurs, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les touristes internationaux représentent plus de 3,8 millions de personnes. La province a généré des recettes touristiques estimées à 33 893 milliards de dongs (plus de 1,33 milliard de dollars). Ces chiffres témoignent de la reprise du tourisme local suite au renouvellement des offres et à l'organisation d'événements de grande envergure.

L'essor du tourisme familial

Sur le littoral de Nha Trang, les activités touristiques connaissent une forte affluence. Les visiteurs profitent des plages, participent à des excursions vers les îles, découvrent les fonds marins, dégustent les spécialités locales et visitent des espaces écologiques ainsi que des lieux culturels.

Selon les entreprises du secteur, les familles constituent une clientèle majeure durant l’été. Leurs attentes évoluent également : au-delà des séjours balnéaires, elles privilégient désormais les expériences culturelles, les activités destinées aux enfants, les découvertes gastronomiques et les programmes interactifs.

Une touriste originaire de Hanoï, souligne que Nha Trang bénéficie d’atouts majeurs grâce à ses plages, son offre d’hébergement, sa gastronomie et la proximité entre les différents sites touristiques. Elle explique que sa famille s’y rend régulièrement et constate, à chaque séjour, l’apparition de nouvelles activités.

Selon elle, les services se sont améliorés et les programmes destinés aux enfants sont de plus en plus diversifiés. Tran Van Minh, venu de Lam Dong, considère Nha Trang comme une destination accessible pour les familles du Centre et des Hauts Plateaux du Centre, grâce à la diversité de son offre et à des coûts adaptés à différents budgets.

La reprise du tourisme intérieur et l’augmentation du nombre de visiteurs étrangers renforcent la position de Khanh Hoa comme l’un des principaux centres touristiques balnéaires du Vietnam. Au-delà du tourisme balnéaire, Khanh Hoa diversifie son offre afin de prolonger les séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Parmi les initiatives phares figure un événement festif "Nha Trang Xua 2026", organisé de juin à août par le village artisanal Nha Trang Xua sur le thème "Plein de souvenirs, vibrant de joie". L’événement recrée l’atmosphère d’un village traditionnel à travers marchés ruraux, jeux populaires et ateliers artisanaux.

Un calendrier estival rythmé par les événements

La province multiplie également les événements culturels, sportifs et de loisirs. Fin mai, le Castrol Superbike Fest 2026, un festival de moto Asie-Pacifique, a réuni environ 2 300 motos et des participants venus de onze pays, attirant près de 90 000 visiteurs en trois jours.

Début juin, le Victory Challenge 2026, compétition internationale de sports automobiles tout-terrain, a rassemblé des milliers de spectateurs à Hon Do et au lac Dak Loc, ajoutant une nouvelle attraction à l’offre touristique estivale de Nha Trang.

Les autorités du tourisme de Khanh Hoa indiquent que la province se concentre désormais sur des produits spécifiques afin d’améliorer la qualité des services, d’attirer davantage de visiteurs et de promouvoir un tourisme durable.

L’été 2026 ne constitue pas seulement une haute saison touristique, mais aussi une occasion pour la province d’affirmer la qualité, l’identité et la compétitivité de l’une des principales destinations touristiques du Vietnam. -VNA

#Khanh Hoa #Nha Trang #tourisme familial
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA

Le tourisme vert ouvre une nouvelle voie pour le Vietnam

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région se distingue par ses produits uniques, ses traditions culinaires et ses pratiques agricoles traditionnelles, le Vietnam est idéalement placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses destinations ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme durable.

Voir plus

Des touristes aux chutes de Ban Giôc. Photo: VNA

Vers un tourisme plus qualitatif : le pari de Cao Bang

Portée par la popularité croissante des réseaux sociaux, la province montagneuse de Cao Bang attire un nombre grandissant de visiteurs séduits par ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses coûts de séjour abordables. Face à cette dynamique, les autorités locales et les professionnels du secteur cherchent désormais à accroître la valeur ajoutée de l’offre touristique afin de favoriser une croissance durable et renforcer l’attractivité de la destination.

Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.

Le tourisme vietnamien accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique 2026-2030 fait de la transformation numérique du tourisme une priorité. S’appuyant sur les données numériques et l’intelligence artificielle, il vise à moderniser la gestion du secteur, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Photo ; VNA

Le Vietnam, destination aux mille expériences

Des montagnes embrumées du Nord aux plages de sable fin bordant les eaux turquoise du Centre, en passant par les plaines fluviales fertiles du Sud, chaque destination révèle une identité propre et séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers.

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Mobilité multimodale : un nouvel atout pour le tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Face aux fluctuations des coûts du transport et à l’évolution des attentes des voyageurs, les entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville misent sur l’amélioration de l’expérience aux destinations et sur la diversification des itinéraires. Une stratégie qui permet à la fois de réduire les dépenses logistiques et de répondre à la demande croissante pour un tourisme expérientiel, durable et de proximité.

Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien

Le Parisien vante les charmes du Vietnam

Dans un long article consacré au Vietnam, le quotidien français Le Parisien met en lumière les paysages spectaculaires, le riche patrimoine culturel et la gastronomie réputée du pays.

Des visiteurs découvrent le parc ornithologique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo : VNA.

Ninh Binh, vitrine du tourisme vert vietnamien

Grâce à ses richesses naturelles et culturelles exceptionnelles, Ninh Binh s'affirme comme l'une des destinations phares du tourisme vert au Vietnam, conciliant préservation du patrimoine, développement durable et attractivité touristique.

Selon les dernières données de Booking.com, Da Nang figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Photo: VNA

Da Nang s’impose comme la destination incontournable de l’été 2026

Selon les dernières données de Booking.com, la cité balnéaire figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Elle séduit les visiteurs par sa capacité à conjuguer tourisme balnéaire, expériences culturelles, patrimoine, divertissement, gastronomie et facilité des déplacements. 

Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse au milieu du lac écologique de Na Hang - Lam Binh. Photo: VNA

Au cœur de Tuyen Quang, la beauté sauvage de la "baie d’Ha Long terrestre"

Surnommée la "baie d’Ha Long terrestre", la commune de Thuong Lam séduit par sa nature préservée, son atmosphère paisible et ses légendes transmises de génération en génération. Depuis l’embarcadère de Thuy, les visiteurs naviguent sur un lac de plus de 8 000 hectares, bordé de forêts primaires et ponctué de formations calcaires semblables à des îles.

Le Vietnam s’affirme comme une destination sûre, durable, accueillante et riche en identité culturelle. Photo: VNA

Le rôle clé des médias dans l’essor du tourisme vietnamien à l’ère de l’IA

Face à l’essor de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, la communication touristique s’impose comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité des destinations. Au Vietnam, les médias sont appelés à jouer un rôle croissant dans la promotion de l’image du pays, la valorisation de son patrimoine culturel et l’accompagnement des ambitions de développement durable du secteur touristique.