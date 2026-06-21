Khanh Hoa mise sur la culture locale et le tourisme familial pour dynamiser son offre

Khanh Hoa (VNA) - La mer bleue, le soleil éclatant et l’afflux continu de visiteurs confèrent une animation particulière à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, au début de l’été. Au-delà de ses attraits balnéaires, la destination séduit les voyageurs grâce à de nouveaux produits de loisirs et à de grands événements culturels, stimulant fortement la croissance du secteur à l’approche de la haute saison 2026.

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province a accueilli au premier semestre plus de 9,2 million de visiteurs, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les touristes internationaux représentent plus de 3,8 millions de personnes. La province a généré des recettes touristiques estimées à 33 893 milliards de dongs (plus de 1,33 milliard de dollars). Ces chiffres témoignent de la reprise du tourisme local suite au renouvellement des offres et à l'organisation d'événements de grande envergure.

L'essor du tourisme familial

Sur le littoral de Nha Trang, les activités touristiques connaissent une forte affluence. Les visiteurs profitent des plages, participent à des excursions vers les îles, découvrent les fonds marins, dégustent les spécialités locales et visitent des espaces écologiques ainsi que des lieux culturels.

Selon les entreprises du secteur, les familles constituent une clientèle majeure durant l’été. Leurs attentes évoluent également : au-delà des séjours balnéaires, elles privilégient désormais les expériences culturelles, les activités destinées aux enfants, les découvertes gastronomiques et les programmes interactifs.

Une touriste originaire de Hanoï, souligne que Nha Trang bénéficie d’atouts majeurs grâce à ses plages, son offre d’hébergement, sa gastronomie et la proximité entre les différents sites touristiques. Elle explique que sa famille s’y rend régulièrement et constate, à chaque séjour, l’apparition de nouvelles activités.

Selon elle, les services se sont améliorés et les programmes destinés aux enfants sont de plus en plus diversifiés. Tran Van Minh, venu de Lam Dong, considère Nha Trang comme une destination accessible pour les familles du Centre et des Hauts Plateaux du Centre, grâce à la diversité de son offre et à des coûts adaptés à différents budgets.

La reprise du tourisme intérieur et l’augmentation du nombre de visiteurs étrangers renforcent la position de Khanh Hoa comme l’un des principaux centres touristiques balnéaires du Vietnam. Au-delà du tourisme balnéaire, Khanh Hoa diversifie son offre afin de prolonger les séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Parmi les initiatives phares figure un événement festif "Nha Trang Xua 2026", organisé de juin à août par le village artisanal Nha Trang Xua sur le thème "Plein de souvenirs, vibrant de joie". L’événement recrée l’atmosphère d’un village traditionnel à travers marchés ruraux, jeux populaires et ateliers artisanaux.

Un calendrier estival rythmé par les événements

La province multiplie également les événements culturels, sportifs et de loisirs. Fin mai, le Castrol Superbike Fest 2026, un festival de moto Asie-Pacifique, a réuni environ 2 300 motos et des participants venus de onze pays, attirant près de 90 000 visiteurs en trois jours.

Début juin, le Victory Challenge 2026, compétition internationale de sports automobiles tout-terrain, a rassemblé des milliers de spectateurs à Hon Do et au lac Dak Loc, ajoutant une nouvelle attraction à l’offre touristique estivale de Nha Trang.

Les autorités du tourisme de Khanh Hoa indiquent que la province se concentre désormais sur des produits spécifiques afin d’améliorer la qualité des services, d’attirer davantage de visiteurs et de promouvoir un tourisme durable.

L’été 2026 ne constitue pas seulement une haute saison touristique, mais aussi une occasion pour la province d’affirmer la qualité, l’identité et la compétitivité de l’une des principales destinations touristiques du Vietnam. -VNA