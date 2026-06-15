Politique

Création du Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale

Le Bureau politique vietnamien a décidé de créer le Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale, placé sous la direction du secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam.

Le président du Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale, To Lam. Photo : VNA
Le président du Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale, To Lam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En vertu de la Décision n° 198-QĐ/TW du 10 juin 2026, le Bureau politique a décidé de créer le Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale.

Selon cette décision, le Comité est composé de 37 membres. To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, en est le président.

Le Minh Hung, membre du Bureau politique et Premier ministre, occupe les fonctions de vice-président permanent du Comité. Les vice-présidents du Comité sont Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale ; Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti.

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, est désigné membre permanent du Comité.

Le Comité comprend aussi des responsables du Front de la patrie du Vietnam ; du Comité central d’organisation du Parti ; du Comité central de propagande et de mobilisation des masses du Parti ; du Comité central des affaires intérieures du Parti ; du Comité central d’inspection du Parti ; du Groupe de travail interministériel sur les affaires étrangères et l’intégration internationale dans les domaines économique, scientifique et technologique ; des ministère de la Défense, de la Sécurité publique…

Les fonctions, missions, compétences, modalités de fonctionnement et relations de travail du Comité seront exercées conformément aux dispositions fixées par le Bureau politique. - VNA

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