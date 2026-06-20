Lancement de la deuxième saison du jeu télévisé AI Battle pour révéler les talents du secteur technologique





Hanoï, 20 juin (VNA) - La deuxième saison du jeu télévisé AI Battle a été lancée à Hanoï, à destination des passionnés de technologie de tout le pays.



Organisé conjointement par la Télévision nationale vietnamienne (VTV), le Centre national des données (NDC) et l'Association nationale des données (NDA), AI Battle a pour objectif d'identifier et de former les talents du secteur technologique, de favoriser le développement de l'écosystème de l'IA et de contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale de transformation numérique du Vietnam.



Le jeu télévisé, comprenant des compétitions, sera diffusé sur de multiples plateformes telles que la télévision, les chaînes numériques et les réseaux sociaux, créant ainsi un espace d'échange et de participation à grande échelle pour la communauté technologique nationale.



« L'édition 2026 d'AI Battle élargira son champ d'action pour inclure des solutions basées sur l'IA aux problèmes concrets rencontrés dans les domaines de l'éducation, de la culture et du développement social », a déclaré Do Duc Hoang, directeur général de VTV, lors de la cérémonie de lancement.



« Nous allons moderniser le format du programme afin de le rendre plus accessible et attrayant pour le public, tout en contribuant à une meilleure compréhension des technologies par le grand public.



Parallèlement, le réseau de mentors sera renforcé afin d'offrir un accompagnement plus personnalisé aux candidats, les aidant ainsi à développer des solutions d'IA socialement responsables et orientées vers la communauté. »



Pour cette édition, la NDA pilotera l'élaboration de programmes de formation pratique pour les équipes participantes et organisera également une série d'événements et d'ateliers. Cette initiative vise à identifier les candidats et les projets prometteurs qui bénéficieront d'un soutien et d'un développement ultérieurs.



AI Battle 2026 débutera par une phase préliminaire en juillet, suivie des demi-finales de septembre à octobre. La finale se déroulera en novembre et décembre. La remise des prix et la cérémonie de gala devraient être diffusées en direct en janvier 2027.



Cette deuxième saison devrait attirer un grand nombre d'étudiants issus des universités et des écoles supérieures de tout le pays.



Avant le début des phases finales de la compétition, les organisateurs lanceront une série d'événements Unitour dans les universités du pays afin de promouvoir les connaissances en IA, d'inspirer l'innovation et d'offrir aux étudiants des opportunités de rencontre avec les professionnels du secteur. Des experts et des entreprises technologiques participeront à la compétition.



Des ateliers, des activités pratiques et des discussions thématiques seront organisés tout au long du programme, offrant ainsi une plateforme d'apprentissage, de réseautage et de collaboration aux passionnés de technologie.



« Le succès de la première saison nous permet de poursuivre nos efforts pour encourager l'innovation et étendre la portée de l'intelligence artificielle », a déclaré Thai Minh Diem Tu de Techcombank.



« Nous espérons que le concours de cette année permettra de développer des solutions d'IA ayant des applications concrètes dans la vie quotidienne et le monde des affaires. » Un grand prix, une bourse d'études à l'étranger d'un million de dollars américains et un prix en espèces d'un milliard de dongs (38 000 dollars américains), seront également décernés au vainqueur de la finale. Le concours attribuera un deuxième prix de 300 millions de dongs et deux troisièmes prix de 150 millions de dongs chacun.



Il s'agit du prix le plus important jamais offert dans un concours vietnamien d'intelligence artificielle, témoignant de l'engagement à long terme de la banque en faveur du développement scientifique et technologique, de l'innovation et de la transformation numérique, conformément à la résolution n° 57 du Politburo.



Ce jeu télévisé se déroule alors que le Vietnam accélère ses politiques de promotion du développement scientifique et technologique et de la transformation numérique, tout en reconnaissant l'intelligence artificielle comme une technologie stratégique nationale.- VNA

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