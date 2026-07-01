Prix d’Architecture et de Tourisme d’Asie 2026 : quand le patrimoine devient un écrin de créativité

La cérémonie de remise des Prix d’Architecture d’Asie et des Prix du Tourisme et du Voyage d’Asie 2026 s’est récemment tenue dans la grotte de Ngoc Rông, dans la province de Quang Ninh.

La cérémonie de remise des Prix d’Architecture d’Asie et des Prix du Tourisme et du Voyage d’Asie 2026 s’est récemment tenue dans la grotte de Ngoc Rông, province de Quang Ninh. L’événement a marqué une première : jamais auparavant une cérémonie internationale de remise de prix n’avait été organisée au cœur d’une grotte vieille de plus de 150 millions d’années.

Pour la première fois de leur histoire, ces deux prestigieuses distinctions asiatiques consacrées à l’architecture et au tourisme ont été décernées dans un site naturel d’exception, offrant un cadre inédit à cette célébration.

Ni Singapour, ni Bangkok, ni Séoul, qui avaient accueilli les éditions précédentes, mais la grotte de Ngoc Rông, à Quang Ninh, a réuni cette année plusieurs centaines d’architectes, de designers, d’experts du tourisme et de créateurs venus de près de vingt pays et territoires.

Bien plus qu’un changement de lieu, ce choix revêt une forte portée symbolique. En transformant un site patrimonial en espace de célébration des idées qui dessinent l’avenir de l’Asie, il instaure un dialogue singulier entre le passé et le présent. -VNA