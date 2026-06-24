Da Nang s’impose comme une destination phare en Asie pour l’été 2026

Da Nang demeure une destination de prédilection pour les voyageurs vietnamiens. Selon Booking.com, la ville figurait en tête du classement des 10 destinations vietnamiennes les plus recherchées pour des voyages prévus entre juin et août 2026, grâce à son offre combinant séjours balnéaires, découvertes culturelles et patrimoniales, divertissements, événements sportifs, gastronomie et excellentes liaisons de transport.

Considérée comme l'une des destinations les plus attrayantes d'Asie, la ville côtière de Da Nang, située au centre du Vietnam, a lancé sa saison touristique estivale 2026 avec un programme riche en événements et activités visant à enrichir l'expérience des visiteurs et à renforcer l'attrait de la ville auprès des touristes vietnamiens et internationaux.

Da Nang demeure une destination de prédilection pour les voyageurs vietnamiens. Selon Booking.com, la ville figurait en tête du classement des 10 destinations vietnamiennes les plus recherchées pour des voyages prévus entre juin et août 2026, grâce à son offre combinant séjours balnéaires, découvertes culturelles et patrimoniales, divertissements, événements sportifs, gastronomie et excellentes liaisons de transport.-VNA