Vinamilk remporte cinq prix aux World Dairy Innovation Awards 2026

Vinamilk a marqué les World Dairy Innovation Awards 2026 en remportant cinq distinctions internationales, une performance inédite qui illustre le dynamisme et le potentiel d’innovation de l’industrie laitière vietnamienne.

Hanoï (VNA) – À l’occasion des World Dairy Innovation Awards 2026, organisés dans le cadre du Congrès mondial du lait 2026 (Global Dairy Congress) en Espagne, Vinamilk, premier groupe laitier du Vietnam, a remporté cinq distinctions internationales parmi 17 nominations finalistes.

Selon les organisateurs, il s’agit de la première fois en plus de vingt ans qu’une même entreprise décroche cinq récompenses lors d’une seule édition. Les produits primés couvrent plusieurs catégories, notamment la nutrition infantile, la nutrition spécialisée, les boissons lactées aromatisées, les glaces et le design d’emballage.

Cette performance illustre l’évolution du secteur laitier, qui passe progressivement d’une réponse aux besoins nutritionnels de base à des solutions de plus en plus adaptées à l’âge, à la condition physique et au mode de vie des consommateurs.

À l’approche du 50e anniversaire de sa création, cette présence remarquée au Congrès mondial du lait 2026 ne constitue pas seulement un succès pour Vinamilk. Elle témoigne également des progrès de l’industrie laitière vietnamienne en matière d’innovation, de développement de produits et d’intégration aux marchés internationaux. -VNA