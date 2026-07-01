La délégation vietnamienne poursuit ses opérations de recherche et de sauvetage au Venezuela

Le 30 juin (heure locale), la délégation vietnamienne a mené des opérations de recherche et de sauvetage dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double séisme qui a frappé le Venezuela.

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Défense (depuis La Guaira, Venezuela), le 30 juin (heure locale), la délégation vietnamienne a mené des opérations de recherche et de sauvetage dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double séisme qui a frappé le Venezuela.

​Les équipes de l'Armée populaire du Vietnam et de la Police populaire du Vietnam, appuyées par des équipements spécialisés, ont été déployées sur plusieurs sites conformément au plan de coordination établi avec les autorités vénézuéliennes. Malgré une chaleur accablante, elles ont également effectué des recherches dans les environs à la demande de familles dont des proches étaient portés disparus.

​Aux premières heures du 30 juin (heure locale), l'équipe de recherche et de sauvetage turque a informé les autorités vénézuéliennes qu'elle avait peut-être détecté des signes de vie sur le site du séisme. À court de carburant, l'équipe turque a demandé aux autorités vénézuéliennes de solliciter l'appui des autres équipes internationales de recherche et de sauvetage.

​Dès réception de cette information, des secouristes vietnamiens, dirigés par le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département de recherche et de sauvetage de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef de mission, se sont immédiatement rendus sur les lieux avec le matériel nécessaire. En coordination avec l'équipe mexicaine de recherche et de sauvetage, ils ont poursuivi les opérations de recherche malgré les fortes pluies.-VNA