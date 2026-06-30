Venezuela : les secouristes vietnamiens prêts à intervenir dans l'État de La Guaira

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 29 juin (heure locale), avec le soutien des autorités vénézuéliennes, la délégation vietnamienne, composée de personnels de l'Armée populaire et de la Police, est arrivée dans l'État de La Guaira, où elle a installé son campement, acheminé ses équipements, ses fournitures de première nécessité et son matériel médical.



Le chef de la délégation, accompagné de plusieurs membres de l'équipe et de représentants vénézuéliens, s'est ensuite rendu sur le terrain dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le récent double séisme, afin de préparer le déploiement du personnel et des équipements de recherche et de sauvetage.



Plus tôt dans la journée du 29 juin (heure locale), l'avion transportant la délégation vietnamienne, composée de 124 militaires et policiers relevant des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, avait atterri à l'aéroport international de Maiquetia, dans l'État de La Guaira.



À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant envoyé des équipes de secours au Venezuela pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. -VNA

source