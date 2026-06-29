Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées

Le matin du 24 juin 2026, une cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Sécurité publique pour lancer une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs, en amont du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).