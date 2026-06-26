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Actualité de la semaine : Les bus gratuits pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville dès le 1er juillet

Le Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville a annoncé la mise en œuvre d'un programme de gratuité totale des bus du 1er juillet au 31 décembre 2026. La gratuité des bus vise à encourager les habitants à privilégier les transports en commun et à réduire la congestion urbaine.

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 19 au 25 juin 2026 :

Le Premier ministre préside le lancement de grands projets de logements locatifs et de métro à Hanoï.

Le Vietnam obtient pour la première fois un siège au Tribunal international du droit de la mer.

L'hôpital franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville parmi les meilleurs hôpitaux spécialisés d'Asie-Pacifique.

Athlétisme : le Vietnam décroche deux médailles d’or aux Championnats d’Asie de relais 2026.

Les bus gratuits pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville dès le 1er juillet./.

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#bus gratuits #Hô Chi Minh-Ville

Vietnam - Nouvelle ère

Récents Podcasts

Le secrétaire général du PCV To Lam. Photo: VNA

Actualité de la semaine : Bilan d’un siècle de direction du Parti pour orienter le développement jusqu’en 2130

Le matin du 4 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation de la direction du développement du pays pour le siècle suivant (2030-2130) et du bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, a présidé une séance de travail avec les groupes de rédaction afin de lancer les travaux de synthèse.

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Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Le leader du Parti Tô Lâm a indiqué que la résolution 79 sur le développement de l’économie étatique et la résolution 80 sur la promotion de la culture vietnamienne visent à renforcer les capacités internes matérielles et spirituelles, affirmant la volonté de construire une économie indépendante, autonome, dynamique et efficace, profondément intégrée aux marchés mondiaux, tout en développant une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale.

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