Actualité de la semaine : Les bus gratuits pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville dès le 1er juillet

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 19 au 25 juin 2026 :

Le Premier ministre préside le lancement de grands projets de logements locatifs et de métro à Hanoï.

Le Vietnam obtient pour la première fois un siège au Tribunal international du droit de la mer.

L'hôpital franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville parmi les meilleurs hôpitaux spécialisés d'Asie-Pacifique.

Athlétisme : le Vietnam décroche deux médailles d’or aux Championnats d’Asie de relais 2026.

Les bus gratuits pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville dès le 1er juillet./.

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