Politique

La signature des règlements de coordination dans la défense, la sécurité et la diplomatie

La cérémonie de signature des règlements de coordination entre la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et trois ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères vient d'avoir lieu à Hanoï.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man à la cérémonie de signature des règlements de coordination opérationnelle entre la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et trois ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man à la cérémonie de signature des règlements de coordination opérationnelle entre la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et trois ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 juin, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie de signature des règlements de coordination opérationnelle entre la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et trois ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères.

La signature revêt une signification importante, marquant une étape nouvelle dans des mécanismes de coordination entre les organes de l'Assemblée nationale et les instances de gestion étatique au sein des domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Elle témoigne d'une détermination politique à optimiser la qualité des travaux législatifs, du contrôle parlementaire et du processus décisionnel concernant les enjeux stratégiques et vitaux du pays.

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La signature de ces protocoles constitue une étape concrète dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti communiste du Vietnam relatives à l'édification d'un État de droit socialiste. Photo : VNA



La signature de ces protocoles constitue une étape concrète dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti communiste du Vietnam relatives à l'édification d'un État de droit socialiste. Elle vise le perfectionnement du système juridique et l'amélioration de l'efficacité des activités de l’Assemblée nationale et aussi la création d'un mécanisme de coordination unifié entre les agences dans l'exécution de leurs fonctions et tâches respectives. Sous la 15e législature, la collaboration étroite entre la Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale et les ministères de la Défense et de la Sécurité publique a déjà généré des résultats positifs, contribuant à améliorer la qualité de la législation et du travail de supervision et à proposer des avis concernant la défens et la sécurité. Dans le domaine de la diplomatie, la coopération entre la Commission et le ministère des Affaires étrangères est restée fluide et efficiente, assurant le succès constant des activités diplomatiques et des exigences professionnelles.

Pour la 16e législature, la signature de ces documents servira de base fondamentale pour intensifier les partages d'informations, approfondir la recherche législative et formuler des consultations stratégiques à temps face aux réalités complexes. C'est aussi une application rigoureuse du mot d'ordre défini par le 14e Congrès national du Parti, lequel stipule que « la défense, la sécurité et les affaires étrangères constituent des missions cruciales et permanentes ». -VNA

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