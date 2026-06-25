Le dirigeant To Lam appelle à accélérer la transformation numérique au sein du système politique

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 25 juin, à Hanoï, le Comité central de pilotage pour le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique a tenu une réunion thématique consacrée à la transformation numérique dans le système politique.



Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, chef du Comité de pilotage, a présidé la réunion.



Il a souligné que la transformation numérique contribue de manière importante au fonctionnement fluide du nouveau modèle d’organisation du système politique et de l’administration à trois niveaux.



Il a salué et félicité les agences centrales et les localités relevant des quatre grands blocs institutionnels (Parti, Assemblée nationale, gouvernement et Front de la Patrie) pour leurs efforts dans la mise en œuvre de la Résolution n°57 au cours de l’année écoulée.



Le dirigeant a indiqué que le principal problème n’est plus celui de la prise de conscience ou des orientations politiques, celles-ci étant déjà claires et les institutions globalement complètes, avec des ressources déjà mobilisées. Le point faible majeur réside désormais dans la capacité d’exécution et la responsabilité effective de chaque organisme, unité et responsable. L’expérience montre que là où les dirigeants prennent directement en charge, supervisent et assument leurs responsabilités, les résultats sont positifs ; à l’inverse, lorsque la mise en œuvre est déléguée uniquement aux équipes techniques, la transformation numérique progresse lentement et reste peu substantielle, a-t-indiqué.



Concernant les tâches futures, To Lam a demandé de traiter de manière urgente les missions en retard et les documents non résolus, ainsi que de promouvoir le développement des données et des plateformes partagées.



Il a affirmé que les données constituent une ressource stratégique nationale devant être collectée, gérée, connectée, partagée et exploitée efficacement selon les principes de « exactitude, complétude, propreté, actualisation, cohérence et partage ».



Chaque organisme et chaque localité doivent considérer la construction et le nettoyage des bases de données comme une responsabilité politique, et non comme une mission exclusive des services informatiques ou scientifiques.



Le dirigeant a également appelé à une révision globale, au nettoyage et à la standardisation des données dans l'ensemble du système politique, ainsi qu’à la connexion avec le Centre national de données pour un usage partagé.

La réunion du Comité central de pilotage pour le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Photo : VNA





Il a insisté sur l’accélération des services publics en ligne afin qu’ils soient réellement pratiques, simples d’utilisation et permettent de réduire le temps et les coûts pour les habitants et les entreprises.



Concernant l’intelligence artificielle (IA), il a souligné la nécessité d’une approche proactive mais prudente, en la considérant comme un outil de soutien à l’efficacité du travail, sans jamais remplacer la responsabilité humaine dans la prise de décision.



Il a insisté sur la nécessité d’un contrôle strict garantissant la sécurité nationale et la protection des données dès la conception et l’utilisation des systèmes d’IA.



Enfin, Tô Lâm a rappelé l’importance de renforcer la cybersécurité et la protection des données nationales, en évitant absolument toute fuite, exploitation illégale ou commerce des données des citoyens et des entreprises. - VNA