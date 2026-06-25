Message de condoléances suite aux séismes au Venezuela

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a reçu le 25 juin à Hanoï, l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama, à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé les liens traditionnels d’amitié entre le Vietnam et la Palestine ainsi que leur attachement à une paix durable au Moyen-Orient fondée sur la solution à deux États.