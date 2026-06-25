Politique

Message de condoléances suite aux séismes au Venezuela

Suite aux séismes dévastateurs du 24 juin au Venezuela, le secrétaire général du Parti et président To Lam a adressé, le 25 juin, un message de condoléances à la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Un bâtiment a été détruit lors du séisme qui a frappé Caracas, au Venezuela, le 24 juin 2026. Photo : Xinhua/VNA
Un bâtiment a été détruit lors du séisme qui a frappé Caracas, au Venezuela, le 24 juin 2026. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - À la nouvelle des séismes du 24 juin qui ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles au Venezuela, le secrétaire général du Parti et président To Lam a adressé, le 25 juin, un message de condoléances à la présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ainsi qu'au gouvernement et au peuple vénézuéliens. -VNA

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