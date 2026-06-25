Message de condoléances suite aux séismes au Venezuela

Hanoï (VNA) - À la nouvelle des séismes du 24 juin qui ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles au Venezuela, le secrétaire général du Parti et président To Lam a adressé, le 25 juin, un message de condoléances à la présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ainsi qu'au gouvernement et au peuple vénézuéliens. -VNA
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Déploiement de mesures d'assistance et de protection des citoyens face aux séismes au Venezuela
Sur la base des bonnes relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays, le Vietnam est prêt à fournir des formes d'assistance adaptées aux besoins du Venezuela, a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique tenue dans l'après-midi du 25 juin, en répondant des questions des journalistes concernant les récents séismes au Venezuela.
La signature des règlements de coordination dans la défense, la sécurité et la diplomatie
La cérémonie de signature des règlements de coordination entre la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et trois ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères vient d'avoir lieu à Hanoï.
Patrouille conjointe sur la ligne frontalière Vietnam – Chine
Le Poste de garde-frontière de Na Hinh, relevant des Gardes-frontières de la province de Lang Son (Vietnam) et la Compagnie chargée de gestion frontalière de Pingxiang, à Guangxi (Chine), viennent de coordonner une mission de patrouille le long de la frontière commune.
Le dirigeant To Lam reçoit l’ambassadeur palestinien en fin de mission
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a reçu le 25 juin à Hanoï, l’ambassadeur de l’État de Palestine, Saadi Salama, à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé les liens traditionnels d’amitié entre le Vietnam et la Palestine ainsi que leur attachement à une paix durable au Moyen-Orient fondée sur la solution à deux États.
Le Vietnam joue un rôle plus actif dans l’élaboration du droit international
La présence d’un représentant vietnamien au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) lui offrira davantage d’opportunités d’influencer le droit international, a déclaré le professeur Carl Thayer de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.
L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh élit sa nouvelle direction pour le mandat 2026-2031
Le 13ᵉ Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a réélu Bui Quang Huy au poste de premier secrétaire du Comité central de l’Union pour le mandat 2026-2031. Le nouveau Comité central s’est engagé à poursuivre le renouvellement des activités de l’organisation et à renforcer son rôle dans le développement de la jeunesse vietnamienne.
Le Vietnam et le Venezuela rendent au hommage au Président Hô Chi Minh à Caracas
Dans une atmosphère solennelle, les représentants du Vietnam et du Venezuela ont exprimé leur gratitude profonde envers le grand leader vietnamien, un Héros de la libération nationale et un éminent homme de culture.
To Lam appelle la jeunesse vietnamienne à faire preuve d’un esprit nouveau, d’engagement et de responsabilité
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé la jeunesse vietnamienne à faire preuve d’un esprit nouveau, d’un sens accru des responsabilités et d’un plus grand dévouement afin de contribuer au développement du pays dans la nouvelle ère.
La technologie contribue à façonner une administration locale plus axée sur les citoyens
Près d’un an après la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, la restructuration du système administratif a engendré des changements notables dans la gouvernance publique, favorisant une transition d’une administration traditionnelle vers une approche axée sur le service et le développement au niveau local.
L’édition en lao des Œuvres complètes de Hô Chi Minh renforce les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos
Un colloque national consacré à la diffusion et à l’application des Œuvres complètes de Hô Chi Minh s’est tenu le 24 juin à Vientiane. L’événement a mis en lumière la valeur de cette publication en langue lao et son rôle dans le renforcement des relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos.
L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh tient son 13e congrès national à Hanoï
Dans son discours d’ouverture, le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Quang Huy, a souligné que les activités de l’Union au cours du mandat écoulé ont obtenu des résultats importants et visibles.
Le chef de la diplomatie vietnamienne en visite de travail au Venezuela
Durant son séjour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez Gomes ; le secrétaire général du Parti socialiste uni du Venezuela et ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Diosdado Cabello. Par ailleurs, il s’est entretenu avec son homologue vénézuélien, Yvan Gil Pinto.
Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération militaire
La mise en œuvre du Plan de coopération pour 2026 entre les ministères de la Défense des deux pays a permis d’obtenir des résultats concrets dans de nombreux domaines.
Le dirigeant Tô Lâm assiste à la conférence de la Commission centrale du Parti pour la Sécurité publique
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé aux forces de sécurité publique de continuer à jouer un rôle moteur dans la protection de la sécurité nationale, l’innovation et la transformation numérique, tout en poursuivant leur modernisation pour répondre aux exigences de la nouvelle période.
Le Vietnam et la Russie approfondissent leur partenariat juridique
Afin de maintenir la dynamique de coopération dans la nouvelle période, la partie vietnamienne a proposé aux deux ministères d’assurer une mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération de 2010 ainsi que du Programme de coopération pour la période 2025-2026, tout en poursuivant les consultations en vue de la signature d’un nouveau programme de coopération.
Bac Ninh en voie de devenir une ville relevant directement du ressort central
Au nom du Bureau politique, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Parti, a signé la Conclusion n°52-KL/TW du 20 juin 2026 approuvant le principe de création de la ville de Bac Ninh relevant directement de l’autorité centrale.
Le Vietnam adresse ses condoléances au Timor-Leste suite au décès de l'ancien président Francisco Guterres
À l'annonce du décès de Francisco Guterres, dit "Lu Olo", ancien président du Timor-Leste et président du Front révolutionnaire pour un Timor-Leste indépendant (FRETILIN), le Vietnam a adressé ses condoléances au Timor-Leste.
Le Vietnam contribue à définir l’orientation stratégique de la coopération dans le maintien de la paix
À Hanoï, le Vietnam accueille un séminaire international consacré au Programme de coopération triangulaire (PPT) des Nations unies, réunissant partenaires et pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix. Cette rencontre témoigne du rôle croissant du Vietnam dans le renforcement des capacités de maintien de la paix et sa volonté de contribuer activement à l’orientation stratégique de la coopération internationale en faveur de la paix et de la sécurité.
Le leader Tô Lâm assigne des tâches à l’armée pour le deuxième semestre
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé mercredi 24 juin de continuer à améliorer la qualité de l’entraînement, la préparation au combat et la gestion des espaces aérien, maritime et terrestre, du cyberespace ; protéger résolument l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale et les intérêts nationaux.
Ouverture du 13e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh
Réunissant près de 800 délégués représentant plus de 5,1 millions de membres et 22 millions de jeunes à travers le pays, le 13e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh s’est ouvert le 24 juin à Hanoï. L’événement doit définir les orientations stratégiques et les missions de l’organisation pour la période 2026-2031, dans un contexte marqué par l’entrée du Vietnam dans une nouvelle phase de développement et l’approche des centenaires du Parti communiste du Vietnam et de l’Union.