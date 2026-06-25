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To Lam appelle la jeunesse vietnamienne à faire preuve d’un esprit nouveau, d’engagement et de responsabilité

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé la jeunesse vietnamienne à faire preuve d’un esprit nouveau, d’un sens accru des responsabilités et d’un plus grand dévouement afin de contribuer au développement du pays dans la nouvelle ère.

To Lam appelle la jeunesse vietnamienne à faire preuve d’un esprit nouveau, d’engagement et de responsabilité

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé la jeunesse vietnamienne à faire preuve d’un esprit nouveau, à renforcer son sens des responsabilités et à contribuer davantage au développement national.


Lors de son discours au 13e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour le mandat 2026-2031, ouvert le 25 juin à Hanoï, le dirigeant suprême a rappelé les 95 ans de développement et de contribution de l'Union de la jeunesse.

Il a affirmé que l'organisation s'est solidement affirmée comme une force d'appui fiable du Parti, école socialiste pour la jeunesse, avant-garde révolutionnaire et compagnon de route de la jeunesse vietnamienne. Il a souligné que chaque étape du développement national porte l'empreinte profonde des jeunes générations, qui ont su transformer leur attachement au pays en actions concrètes au service de la population.

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Lors du 13e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Photo : VNA


Tô Lâm a salué les résultats obtenus au cours du mandat écoulé, estimant que les activités de l’Union étaient devenues plus proches des préoccupations de la jeunesse et mieux adaptées aux évolutions de la société.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a adressé ses félicitations à l’Union et aux jeunes du pays pour les résultats enregistrés ces dernières années.


Cependant, Tô Lâm a également évoqué de manière directe les limites et les insuffisances persistantes. Il a estimé que ces lacunes imposent à l'Union de se renouveler de façon plus vigoureuse, plus profonde et plus efficace. Selon lui, ce changement est nécessaire pour renforcer la méthode d'action, accroître la présence auprès de la base et répondre pleinement à la confiance placée en elle par la société et par les jeunes eux-mêmes.


Le chef du Parti et de l’État a souligné que ce congrès se tenait à un moment où le Vietnam disposait de nouvelles perspectives de développement. Dans ce contexte, il a estimé que les jeunes ne devaient pas seulement assurer la continuité des générations précédentes, mais aussi participer directement à la construction de l’avenir du pays. Il a indiqué qu’après le congrès, les actions des jeunes devraient se traduire par une plus grande rigueur dans les études, un esprit d’initiative renforcé et une volonté claire de prendre en main leur propre destin ainsi que celui de la nation.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, félicite le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du 13e mandat (2026-2031). Photo : VNA.

Concernant l'éducation de la jeunesse, le leader To Lam a insisté sur la nécessité d'approfondir le travail d'éducation des jeunes aux idéaux révolutionnaires, en cultivant le patriotisme, le sens politique, la moralité, un mode de vie sain et le désir de contribuer. Il a précisé que cette démarche ne doit pas se limiter à des théories ou à des slogans, mais doit reposer sur des faits convaincants, des exemples concrets et des dialogues sincères.

Sur Internet et les réseaux sociaux, l’Union de la jeunesse devrait être présente de manière intelligente et humaine, savoir écouter les attentes réelles des jeunes et diffuser des contenus positifs afin de lutter contre les fausses informations et les comportements inappropriés.

Selon ses termes, chaque antenne de l'Union doit devenir un point d'appui de la confiance collective.Par ailleurs, To Lam a appelé à former une génération de jeunes Vietnamiens engagés dans l’apprentissage tout au long de la vie, capables de maîtriser les technologies et de conduire la transition vers une économie verte et numérique. Il a incité les jeunes à transformer leurs aspirations en compétences réelles et en projets utiles pour la collectivité.

Le dirigeant a également demandé une refonte des mouvements de jeunesse afin qu'ils soient plus concrets et mesurables dans leurs impacts. Les actions de bénévolat doivent cibler les tâches complexes à l'échelle locale, comme l'aménagement des zones rurales, la protection de l'environnement ou l'assistance dans les régions frontalières et insulaires.


L'Union est aussi appelée à soutenir plus efficacement les jeunes dans leur insertion professionnelle, l'accès au logement et leur bien-être culturel et physique. Une attention particulière doit être portée aux jeunes ouvriers, aux populations rurales, aux minorités, aux personnes en situation de handicap et aux jeunes vivant à l'étranger.


Quant à la construction de l’Union, le dirigeant To Lam a souligné la nécessité de construire une organisation de jeunesse forte et proche des jeunes. Selon lui, les responsables de l'Union de la jeunesse de cette nouvelle ère doivent posséder un sens politique aigu, une moralité irréprochable, des méthodes efficaces de mobilisation des masses, des compétences organisationnelles et numériques ainsi que la capacité d'engager le dialogue et d'aborder les problématiques émergentes chez les jeunes.


Il a demandé aux autorités, aux organisations sociales, aux établissements d’enseignement et aux familles de poursuivre leur soutien à la jeunesse, rappelant que le travail en faveur des jeunes constituait une responsabilité commune de l’ensemble de la société.

En conclusion, To Lam a affirmé que le Parti, l’État et le peuple plaçaient une grande confiance dans la jeune génération. Il s’est déclaré convaincu que les résolutions du 13e Congrès contribueraient à promouvoir le mouvement de jeunesse et à accompagner le développement du pays dans la nouvelle ère.-VNA

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#Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh
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