Culture-Sports

Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens d’amitié par la culture

Organisé le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, le programme « Les mélodies de l’amitié » a réuni représentants diplomatiques, organisations internationales et communautés étrangères autour d’échanges culturels destinés à renforcer l’amitié entre les peuples.

Les délégués, invités internationaux et troupes artistiques posent pour une photo commémorative. Photo : VNA
Les délégués, invités internationaux et troupes artistiques posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé, dans la matinée du 27 juin, au Parc touristique et culturel Suoi Tien, l’édition 2026 du programme « Les mélodies de l’amitié », destiné à renforcer les échanges culturels et à consolider les relations d’amitié et de solidarité entre les habitants de la ville et des amis étrangers.

L’événement a rassemblé les familles des consuls généraux, des diplomates et des membres du personnel consulaire des pays représentés à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’associations d’entreprises étrangères, d’étudiants et de travailleurs étrangers vivant dans la métropole.

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Le spectacle « Song phone py mai » est profondément ancré dans la culture traditionnelle du Laos. Photo : VNA

À travers une série de spectacles artistiques riches en couleurs, le programme a mis à l’honneur les cultures traditionnelles du Vietnam et de plusieurs pays amis, notamment le Laos, le Cambodge, l’Indonésie, la Chine et Cuba. Artistes, étudiants internationaux et troupes culturelles ont partagé leurs talents dans un esprit d’échange, de découverte et de rapprochement entre les communautés.

Prenant la parole à cette occasion, Hà Thanh, présidente de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la diplomatie populaire constituait un pilier important de la diplomatie vietnamienne, contribuant à la mise en œuvre efficace de la politique extérieure du Parti et de l’État.

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Le spectacle de danse folklorique d'Europe de l'Est est présenté par des membres de l'Association d'amitié Vietnam-Europe de l'Est. Photo : VNA



Selon elle, les échanges culturels et artistiques permettent non seulement de préserver et de valoriser les identités culturelles des nations, mais aussi de créer des passerelles entre les peuples, de favoriser la compréhension mutuelle et de consolider les relations d’amitié, de coopération et de développement durable. Organisée à l’occasion de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin), cette manifestation a également permis de mettre en avant les valeurs familiales et culturelles du Vietnam, tout en renforçant les liens entre les habitants de Hô Chi Minh-Ville et leurs amis internationaux.- VNA

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