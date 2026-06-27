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La famille vietnamienne face aux défis de l’époque moderne : préserver les valeurs, renforcer la nation

Dans un contexte de mondialisation, de transformation numérique et de profondes mutations sociales, la famille vietnamienne apparaît à la fois comme un pilier culturel essentiel et un levier stratégique du développement national, appelé à renforcer les valeurs humaines et la force endogène du pays.

La famille de M. Nguyen The Nhan et de Mme Tran Thi Hoai Sang, membres de l'Union de la jeunesse vietnamienne de la commune de Phuoc Hoa, participent à un atelier de fabrication de figurines en argile lors du festival « Famille heureuse » en 2026. Photo : VNA
La famille de M. Nguyen The Nhan et de Mme Tran Thi Hoai Sang, membres de l'Union de la jeunesse vietnamienne de la commune de Phuoc Hoa, participent à un atelier de fabrication de figurines en argile lors du festival « Famille heureuse » en 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’intégration internationale, la transformation numérique et les mutations rapides de la société placent aujourd’hui la famille vietnamienne devant de nouvelles opportunités, mais aussi face à de nombreux défis. Dans ce contexte, la construction et la promotion des valeurs familiales ne relèvent pas seulement de chaque foyer : elles constituent également un levier essentiel pour développer la culture, valoriser l’être humain et renforcer la force endogène du pays.

La famille, berceau des valeurs culturelles vietnamiennes

En juin 2026, de nombreuses localités du pays ont organisé diverses activités à l’occasion de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin) : forums sur la construction de familles heureuses, concours sur les comportements familiaux, distinctions récompensant les familles exemplaires, expositions photographiques, rencontres et tables rondes consacrées à la famille.

Ces initiatives ont non seulement renforcé la cohésion communautaire, mais ont également rappelé un message fondamental : la famille demeure un pilier spirituel de la société et un espace privilégié de préservation et de transmission des valeurs durables de la nation.

De son vivant, le Président Hô Chi Minh avait affirmé : « Plusieurs familles réunies forment la société ; une bonne famille fait une bonne société ». Cette pensée conserve toute sa pertinence, car le développement durable d’un pays ne repose pas uniquement sur les ressources matérielles, les avancées scientifiques, les technologies ou la croissance économique, mais aussi sur la qualité humaine et les valeurs culturelles forgées au sein des familles.

Depuis toujours, la famille est considérée comme la cellule fondamentale de la société. Elle joue un rôle essentiel dans l’éducation, la formation de la personnalité, la transmission des valeurs morales et la préservation de l’identité culturelle. Chaque foyer contribue ainsi à maintenir l’héritage culturel vietnamien et à consolider la stabilité sociale.

Ces dernières années, avec l’attention portée par le Parti et l’État au développement familial, de nombreuses politiques ont été mises en œuvre pour renforcer la famille vietnamienne. En 2001, le gouvernement a officiellement choisi le 28 juin comme Journée de la famille vietnamienne.

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La joie d'une famille participant à la « Course familiale Ekiden » à l'arrivée. Photo : VNA

Cependant, la famille vietnamienne traverse aujourd’hui de profondes transformations. Selon Mme Ninh Thi Thu Huong, directrice du Département de la culture de base, de la famille et des bibliothèques relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’industrialisation, la modernisation, l’intégration internationale et la transformation numérique modifient la structure, les fonctions et les valeurs familiales.

Ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives, mais entraînent également des défis tels que la violence domestique, la pression liée à la prise en charge des personnes âgées, les écarts entre générations ou encore l’affaiblissement de certaines valeurs traditionnelles.

Le développement d’Internet et des réseaux sociaux apporte également de nombreux avantages, tout en créant de nouveaux risques. Certains groupes malveillants profitent de la vulnérabilité des utilisateurs pour diffuser des informations erronées ou encourager des comportements nuisibles, pouvant parfois provoquer des tensions familiales, voire des conséquences graves.

Construire les valeurs familiales : une force intérieure pour la nation

La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau Politique met l’accent sur le développement global de l’être humain vietnamien sur la base des valeurs nationales, culturelles et familiales. Les valeurs fondamentales de la famille sont définies autour de quatre piliers : « prospérité, bonheur, progrès et civilisation ».

La prospérité vise à garantir de bonnes conditions matérielles de vie ; le progrès repose sur l’égalité, le respect et la responsabilité de chacun ; le bonheur met en avant l’amour, le partage et la solidarité ; la civilisation reflète un mode de vie moderne, responsable et l’abandon des pratiques inadaptées.

Selon les experts, ces valeurs sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. La famille est le lieu de naissance et de transmission des valeurs culturelles, qui constituent à leur tour la force du système de valeurs nationales.

Pour construire une famille prospère, progressiste, heureuse et civilisée, il est nécessaire d’associer le développement culturel à des politiques économiques et sociales adaptées.

Selon la professeure associée et docteure Dang Thi Hoa, de l’Institut de sociologie et de psychologie relevant de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, préserver les valeurs familiales ne signifie pas maintenir des modèles figés, mais plutôt sélectionner les traditions positives et intégrer de nouvelles valeurs adaptées à l’ère numérique.

Les experts proposent notamment l’élaboration d’un système d’indicateurs nationaux sur la famille, l’intégration des valeurs familiales dans les stratégies de développement, ainsi que le renforcement de la coordination entre l’État, l’école, la communauté et les familles.

Les spécialistes soulignent enfin que la construction des valeurs familiales dépasse largement le cadre privé : elle constitue un fondement culturel de la nation. Une famille fondée sur l’amour forme des citoyens humains ; une famille responsable forme des citoyens engagés ; une famille attachée à l’éducation crée des ressources humaines de qualité ; et une famille heureuse contribue à bâtir une société harmonieuse.

La force intérieure de la nation commence ainsi dans chaque famille vietnamien. -VNA

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