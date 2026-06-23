Culture-Sports

Le Festival du Lotus de Hanoï 2026 : un rendez-vous culturel et créatif autour de la fleur emblématique du Vietnam

Le Festival du Lotus de Hanoï 2026 se tiendra du 26 au 28 juin autour du lac de l’Ouest (Hô Tây) et dans plusieurs sites du quartier de Tây Hô.

Lotos du lac de l’Ouest (Hô Tây). Photo : Vietnamplus
Lotos du lac de l’Ouest (Hô Tây). Photo : Vietnamplus

Hanoï (VNA) – Le Festival du Lotus de Hanoï 2026 se tiendra du 26 au 28 juin autour du lac de l’Ouest (Hô Tây) et dans plusieurs sites du quartier de Tây Hô.

​Organisé conjointement par le Département municipal du Tourisme et le Comité populaire du quartier de Tây Hô, l’événement offrira au public un vaste espace d’expériences culturelles, artistiques et touristiques autour du lotus, contribuant ainsi à promouvoir les valeurs culturelles de Thang Long-Hanoï et à renforcer l’attractivité de la capitale auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Le festival vise à mettre en valeur le riche patrimoine culturel et touristique de Hanoï, à célébrer la beauté ainsi que la place particulière du lotus dans la vie culturelle vietnamienne, tout en présentant les nombreux produits issus de cette fleur emblématique. Il s’inscrit également dans les orientations de la municipalité en faveur du développement culturel et touristique dans la nouvelle phase de croissance de la capitale.

Selon les organisateurs, la cérémonie d’ouverture se déroulera dans la soirée du 26 juin au jardin Ly Tu Trong, situé sur la rue Thuy Khue, dans le quartier de Tây Hô. À cette occasion, plusieurs espaces thématiques seront proposés au public, notamment « Le lotus, entre tradition et vie quotidienne », « Le lotus, art et créativité », « Le lotus, spectacles et communauté », ainsi qu’un espace consacré à la culture du thé au lotus de Tây Hô. Des représentations artistiques, des activités sportives et une rencontre photographique intitulée « Les parfums et les couleurs du lotus de Tây Hô » figureront également au programme.

Parmi les temps forts du festival figurent des expositions présentant les principales variétés de lotus de Hanoï et d’autres provinces du pays. Les visiteurs pourront également découvrir le tissage de la soie de lotus, des œuvres de calligraphie et de peinture inspirées de cette fleur, des produits artisanaux thématiques, ainsi que des espaces dédiés à la dégustation du thé au lotus et à la gastronomie élaborée à partir de cette plante.

Le 28 juin, le public assistera notamment au défilé artistique « Le lotus descend dans la rue », qui devrait réunir près d’un millier de participants vêtus de l’ao dài traditionnel. Cette manifestation sera accompagnée d’animations artistiques de rue et de spectacles folkloriques mettant à l’honneur l’image du lotus.

Le festival proposera également l’activité de peinture « Instantanés du lotus de Tây Hô », réunissant environ 500 enfants. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes générations à la protection de la nature, à l’attachement aux valeurs culturelles traditionnelles et à la place du lotus dans la société contemporaine.

Les organisateurs espèrent faire du Festival du Lotus de Hanoï un rendez-vous culturel et touristique annuel de premier plan. L’événement devrait contribuer à la promotion de l’image de la capitale, à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel vietnamien, tout en enrichissant l’offre touristique destinée aux habitants et aux visiteurs nationaux et internationaux. -VNA

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#Lotus de Hanoï #lac de l’Ouest
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