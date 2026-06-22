Le vietnamien au cœur du lien entre la diaspora et la Patrie

Paris (VNA) - Des centaines d’enseignants, chercheurs, représentants d’associations et passionnés de l’enseignement du vietnamien ont participé, le 21 juin, au Forum « Préserver la langue et la culture vietnamiennes à l’étranger », organisé au Centre culturel du Vietnam en France à l’occasion du 5e anniversaire du Réseau mondial d’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne.



Organisé en présentiel et en ligne, le forum a réuni près de 50 délégués venus de plusieurs pays européens, dont la France, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et l’Ukraine, ainsi que des centaines de participants connectés depuis le Vietnam et de nombreux autres pays. L’événement a offert une plateforme d’échanges entre enseignants, universitaires et représentants de la communauté vietnamienne à l’étranger afin de partager leurs expériences, leurs modèles d’enseignement et des solutions visant à améliorer la qualité de l’apprentissage du vietnamien dans un contexte marqué par l’intégration internationale et la transformation numérique.



Prenant la parole lors du forum, Dinh Ngoc Duc, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, a souligné que la langue et la culture vietnamiennes constituent un patrimoine spirituel inestimable de la nation. Selon lui, la langue maternelle est non seulement un moyen de communication, mais aussi un lien essentiel qui unit les Vietnamiens résidant à l’étranger à leur pays d’origine, à leur famille et à leurs racines. Il a appelé à poursuivre l’innovation des méthodes pédagogiques et à renforcer les activités culturelles afin d’aider les jeunes générations nées et élevées hors du Vietnam à mieux maîtriser le vietnamien et à approfondir leur connaissance de l’identité nationale.



Selon Le Xuan Lam, président du comité d’organisation du forum, le réseau a mené, au cours des cinq dernières années, de nombreuses activités professionnelles, notamment des colloques, séminaires et échanges en ligne réunissant enseignants, experts et chercheurs du Vietnam et de l’étranger. Toutefois, la mobilisation des parents autour de l’apprentissage du vietnamien par leurs enfants ainsi que les contraintes financières demeurent des défis majeurs pour la préservation et le développement de la langue vietnamienne à l’étranger.



Pour sa part, Lê Thi Bich Huong, enseignante de vietnamien à l’Université Ca’ Foscari de Venise (Italie), a estimé que les apprenants manquent souvent d’un environnement propice à la pratique régulière de la langue et doivent composer avec la concurrence d’autres langues étrangères. Elle a ainsi souligné l’importance d’associer l’enseignement linguistique à la transmission des valeurs culturelles vietnamiennes afin de susciter chez les apprenants un attachement durable au Vietnam et à son peuple.



Les participants ont convenu que le renforcement de la coopération entre les centres d’enseignement du vietnamien, le développement de ressources pédagogiques communes, la formation des enseignants et l’intégration des technologies numériques contribueront à accroître l’efficacité de la préservation et de la promotion du vietnamien au sein de la diaspora. Après cinq années d’activité, le Réseau mondial d’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne continue ainsi d’affirmer son rôle de passerelle, contribuant à la diffusion de la langue vietnamienne et au rayonnement de la culture vietnamienne à travers le monde.- VNA



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