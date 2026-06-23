Culture-Sports

La course à pied «Mon Vietnam 2026» devrait attirer 15.000 participants

La compétition devrait accueillir environ 15.000 participants répartis sur quatre distances : 42 km, 21 km, 9,2 km et 2,9 km. Cet événement figure parmi les principales manifestations sportives du pays, organisées dans le cadre des célébrations du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026).

Des représentants de clubs de course à pied de tout le pays participant à la conférence de presse sur la course à pied « My Vietnam 2026 ». Photo: VNA
Des représentants de clubs de course à pied de tout le pays participant à la conférence de presse sur la course à pied « My Vietnam 2026 ». Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La course à pied « My Vietnam 2026 » aura lieu le 23 août au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Dông Anh, Hanoi, et devrait attirer environ 15.000 coureurs vietnamiens et internationaux.

Organisé par Zaha Vietnam JSC, cet événement figure parmi les principales manifestations sportives du pays, organisées dans le cadre des célébrations du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026).

L’une des principales nouveautés de cette édition est l’introduction, pour la première fois, d’une catégorie Élite destinée aux coureurs de haut niveau, ainsi que le développement de l’événement selon un modèle de course écoresponsable.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi après-midi 22 juin à Hanoi, les organisateurs ont annoncé que la compétition devrait accueillir environ 15.000 participants répartis sur quatre distances : 42 km, 21 km, 9,2 km et 2,9 km.

Les lignes de départ et d’arrivée seront situées au sein du VEC, considéré comme l’un des plus grands parcs des expositions d’Asie du Sud-Est.

L’un des temps forts de cette édition est la nomination de l’entraîneur et athlète Nguyên Van Lai comme ambassadeur de la course. Six fois médaillé d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est sur 5.000 m et 10.000 m, et treize fois champion national du 10.000 m, il devrait inspirer la communauté des coureurs vietnamiens grâce à son message de détermination, d’endurance et de dépassement de soi.

L’édition 2026 marque également la première mise en place du système Élite, destiné aux coureurs aux performances exceptionnelles. Seules 200 places seront disponibles pour les athlètes répondant à des critères de performance stricts au cours des douze derniers mois.

Les participants Élite bénéficieront d’avantages exclusifs, notamment une zone d’enregistrement dédiée, des places prioritaires sur la grille de départ, des installations de récupération après la course et des vêtements de compétition haute performance.

Outre l’amélioration du niveau sportif, les organisateurs ont indiqué que le développement durable restera un objectif central grâce au modèle de «course verte ».

Le tri et la collecte des déchets aux points de ravitaillement, ainsi que des mesures de recyclage mises en place sur l’ensemble du site de l’événement, seront introduits afin de réduire l’impact environnemental et de promouvoir une plus grande sensibilisation à l’environnement au sein de la communauté des coureurs. – VNA

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