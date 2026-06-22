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Le Vietnam accueillera Miss Monde pour la première fois, la finale à Nha Trang

Les organisateurs de Miss Monde 2026 ont confirmé que Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa (Centre-Sud), accueillera la dernière semaine et la grande finale du concours international de beauté.

Opal Suchata, Miss Monde en titre, lors de sa récente visite au Vietnam. Photo : Organisateurs
Opal Suchata, Miss Monde en titre, lors de sa récente visite au Vietnam. Photo : Organisateurs

Hanoi (VNA) - Nha Trang, sur la côte du Centre-Sud du Vietnam, accueillera la dernière semaine et la grande finale de l’édition du 75e anniversaire de Miss Monde.

Les 120 ambassadrices de «La beauté avec un but», venues du monde entier, arriveront à cette destination balnéaire parmi les plus prisées d’Asie du Sud-Est le 29 août 2026 pour une semaine d’activités, de défis et de festivités.

Selon les organisateurs, la grande finale se déroulera sur une scène de grande envergure pouvant accueillir environ 20.000 spectateurs et sera retransmise en direct dans le monde entier.

Nha Trang allie beauté naturelle, infrastructures modernes, complexes hôteliers de luxe, riche patrimoine culturel et atmosphère chaleureuse, avec ses plages magnifiques, ses eaux cristallines, ses îles pittoresques et son climat tropical tout au long de l’année.

De sa célèbre baie et son front de mer animé à des sites historiques tels que les tours Po Nagar Cham, Nha Trang offre un cadre inoubliable pour le point culminant des célébrations du 75e anniversaire de Miss Monde.

Avant le concours, Julia Morley, présidente de l’organisation Miss Monde, et son équipe ont visité trois villes du Vietnam (Hanoi, Hai Phong et Nha Trang) afin de prendre leur décision finale. Elle a confié nourrir une affection particulière pour le Vietnam depuis de nombreuses années et qu’elle était ravie que le pays accueille Miss Monde 2026.

Avec son envergure internationale et sa forte influence, la 73ᵉ édition du concours Miss Monde au Vietnam devrait devenir un événement phare, contribuant à promouvoir la culture, le tourisme et l’image du Vietnam dans le monde.

Quatre ans après avoir été élue première dauphine de Miss World Vietnam 2022 puis Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyên Bao Ngoc va représenter les couleurs vietnamiennes au concours international. La tenante du titre, Opal Suchata Chuangsri de Thaïlande couronnera sa successeure lors de la grande finale.

Créé en 1951 au Royaume-Uni, Miss Monde est l’un des concours de beauté les plus anciens au monde et est reconnu pour son message «Beauty With a Purpose» (La beauté avec un but) », qui soutient des initiatives caritatives et communautaires. – VNA

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#Miss Monde 2026 #Julia Morley #présidente de l’organisation Miss Monde
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