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L’architecture vietnamienne distinguée aux Architizer A+Awards 2026

Le projet Hidden Spa-Water Hope, conçu par l’agence vietnamienne IDEE Architects à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa, a remporté le prix du jury dans la catégorie « Spa & Wellness » des Architizer A+Awards 2026, l’un des concours internationaux d’architecture les plus prestigieux.

Un coin de Hidden Spa-Water Hope à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa. Photo : T.C
Un coin de Hidden Spa-Water Hope à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa. Photo : T.C

Khanh Hoa (VNA) – Le projet Hidden Spa-Water Hope, situé à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa, et conçu par l’agence vietnamienne IDEE Architects, a remporté le titre de Jury Winner dans la catégorie « Spa & Wellness » des Architizer A+Awards 2026. Cette distinction témoigne de la reconnaissance croissante de l’architecture vietnamienne sur la scène internationale.

Pour cette édition 2026, le projet de l’agence basée à Hanoï a été sélectionné par un jury international parmi des milliers de candidatures provenant de nombreux pays.

Implanté au cœur des dunes côtières de Cam Ranh, Hidden Spa-Water Hope a été conçu dans le respect du paysage naturel, en faisant de l’eau l’élément central de son concept. Plutôt que de s’imposer à son environnement, l’ouvrage s’intègre à la topographie existante, exploitant les reliefs sableux, la végétation locale et les espaces ouverts afin de renforcer le lien entre l’homme et la nature.

Contrairement au prix Popular Choice Winner, attribué par le vote du public, le titre de Jury Winner est décerné par un collège international composé d’architectes, de designers, d’universitaires et de critiques spécialisés. Cette distinction récompense la qualité architecturale, l’innovation et les valeurs portées par le projet.

Selon l’architecte Tran Ngoc Linh, cofondateur d’IDEE Architects, le projet est né d’une réflexion sur la capacité de l’architecture à créer un cadre de vie adapté à des conditions climatiques exigeantes. Les concepteurs ont privilégié des formes sobres et des matériaux locaux tels que la pierre, le bois et le bambou, choisis pour leur adaptation au climat tropical et leur durabilité.

Les murs en pierre contribuent à réguler naturellement la température, tandis que la toiture et les espaces ouverts favorisent la ventilation naturelle, limitant le recours aux systèmes mécaniques. Le projet a également préservé un vieil arbre déjà présent sur le site avant la construction. Avec le temps, l’apport d’eau et d’ombre a favorisé le développement de la végétation, transformant progressivement une zone sableuse en un espace verdoyant.

Créés en 2012 par la plateforme américaine Architizer, les Architizer A+Awards figurent parmi les distinctions internationales les plus reconnues dans le domaine de l’architecture. Organisé chaque année, le concours attire des milliers de projets du monde entier et met en avant des réalisations répondant aux enjeux contemporains, notamment en matière d’expérience humaine et de durabilité environnementale. À l’examen des projets distingués par les Architizer A+Awards ces dernières années, il apparaît que le jury accorde une attention croissante aux réalisations capables d’offrir une expérience enrichissante aux usagers tout en générant un impact positif sur l’environnement, au-delà de leur seule dimension symbolique. À cet égard, Hidden Spa-Water Hope illustre pleinement cette tendance. Le projet privilégie une intervention minimale sur le paysage afin de créer un espace de bien-être empreint d’émotion, où l’architecture joue un rôle de médiation entre l’homme et la nature.

La distinction obtenue par Hidden Spa-Water Hope illustre ainsi la présence croissante de l’architecture vietnamienne dans les grands rendez-vous internationaux du secteur.

Selon l’architecte Tran Ngoc Linh, connu pour ses réalisations récompensées pour leur intégration harmonieuse au contexte local, au climat et à la culture autochtone, la reconnaissance d’un projet vietnamien sur la scène internationale démontre que des histoires profondément ancrées dans un territoire peuvent trouver un écho universel. Il estime que l’architecture vietnamienne dispose aujourd’hui d’un potentiel considérable pour contribuer au débat architectural mondial en s’appuyant sur ses propres valeurs, son identité culturelle et sa relation singulière avec la nature et le cadre de vie local. - VNA

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