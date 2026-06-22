Économie

Le Vietnam figure parmi les marchés prioritaires pour la DFC américaine

La Société américaine de financement du développement international (DFC) identifie d’importantes opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’intelligence artificielle (IA), les centres de données et les technologies financières (fintech), selon Caroline Vik, directrice des politiques.

Caroline Vik, directrice des politiques de la DFC. Photo: VNA
Caroline Vik, directrice des politiques de la DFC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam figure parmi les marchés prioritaires de la Société américaine de financement du développement international (DFC), qui souhaite renforcer sa présence dans ce pays d’Asie du Sud-Est, selon Caroline Vik, directrice des politiques de l’institution.

« Nous constatons un fort potentiel de croissance et considérons le Vietnam comme un marché particulièrement attractif », a-t-elle affirmé lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de sa visite au Vietnam du 19 au 21 juin.

Elle a ajouté que la DFC identifiait d’importantes opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’intelligence artificielle (IA), les centres de données et les technologies financières (fintech).

Elle a également indiqué que l’organisme s’intéressait aux infrastructures de connectivité par câbles sous-marins ainsi qu’aux centres de données et souhaitait explorer davantage les possibilités d’investissement dans ces domaines.

Selon Caroline Vik, l’une des principales priorités de la DFC consiste à contribuer à la mise en place de chaînes d’approvisionnement plus diversifiées et plus résilientes pour les matériaux et technologies stratégiques. Les secteurs concernés comprennent notamment les minerais critiques, les produits pharmaceutiques ainsi que les chaînes d’approvisionnement industrielles essentielles, telles que les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs, les batteries et les aimants, domaines dans lesquels le Vietnam dispose d’atouts importants.

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Caroline Vik, directrice des politiques de la DFC, accorde une interview à la VNA. Photo: VNA


La DFC s’intéresse également au développement des infrastructures essentielles. Caroline Vik a précisé que l’institution suivait de près plusieurs grands projets d’infrastructures mis en œuvre par le gouvernement vietnamien, notamment dans les domaines portuaire, aéroportuaire, des corridors de transport stratégiques, y compris ferroviaires, ainsi que des infrastructures numériques.

Qualifiant le Vietnam d’acteur important du Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, elle a souligné la volonté de la DFC de renforcer davantage sa présence dans le pays et d’y accroître ses investissements.

Concernant la sélection de ses partenaires au Vietnam, Caroline Vik a expliqué que la DFC privilégiait les domaines où les priorités de développement du Vietnam rejoignent ses propres objectifs d’investissement.

Parallèlement, l’institution recherche des partenaires locaux solides, porteurs de projets commercialement viables, capables de générer des rendements durables tout en contribuant aux objectifs de développement économique du Vietnam.

« Notre objectif est de réaliser des investissements créateurs de valeur, à la fois pour les contribuables américains que nous servons et pour le peuple et le gouvernement vietnamiens », a-t-elle déclaré.

Caroline Vik a également salué les récentes réformes engagées par le Vietnam, estimant que l’engagement du gouvernement en faveur de la croissance avait encore renforcé l’attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers.

« Toutes ces réformes contribuent réellement à faire du Vietnam une destination de choix pour les investissements étrangers », a-t-elle affirmé, ajoutant que la DFC souhaitait travailler étroitement avec le gouvernement vietnamien et le secteur privé afin de soutenir les objectifs de développement du pays et de créer de nouvelles opportunités d’investissement.

Créée en 2019, la DFC est l’institution de financement du développement international du gouvernement américain. Elle encourage les investissements du secteur privé dans les pays en développement, en privilégiant les projets générant des retombées positives en matière de développement, respectant les normes environnementales et sociales, et soutenant les droits humains ainsi que les droits des travailleurs. -VNA

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