Vers des zones industrielles intelligentes pour attirer les IDE de haute technologie

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville dispose d’une opportunité majeure alors qu’elle finalise l’élaboration de la Loi sur les zones urbaines spéciales. Ce texte devrait instaurer des mécanismes spécifiques en matière de décentralisation, d’investissement, de finances et de gestion du développement industriel moderne. Il constituera un fondement juridique important pour accélérer la transformation des zones de transformation pour l’exportation (ZTE) et des zones industrielles (ZI) vers des modèles de production intelligents, innovants et durables.



À la suite de l’élargissement de son espace économique et industriel à Binh Duong et à Ba Ria-Vung Tau, la métropole du Sud bénéficie de conditions favorables pour développer un écosystème intégré associant industrie, logistique et haute technologie à l’échelle régionale et internationale.



Toutefois, le modèle industriel traditionnel montre aujourd’hui certaines limites, notamment la raréfaction des ressources foncières, la pression croissante sur les infrastructures et l’augmentation des coûts de production. Dans le même temps, les investisseurs accordent une importance croissante aux infrastructures numériques, aux énergies vertes et aux chaînes d’approvisionnement intelligentes.



Selon Nguyen Trung Tin, directeur adjoint de l’Autorité des zones de transformation pour l’exportation et des zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville (Hepza), les incertitudes de l’économie mondiale ont des répercussions directes sur les activités de production et de logistique. Dans ce contexte, la transition numérique et les exigences du développement durable imposent une modernisation en profondeur des zones industrielles afin de renforcer leur compétitivité et leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.



Hepza finalise actuellement un rapport sur l’orientation de la reconversion des zones industrielles et la restructuration des secteurs industriels clés. Ce document, qui sera soumis aux autorités municipales, privilégie le développement des industries de haute technologie, des zones éco-industrielles et des parcs industriels de nouvelle génération répondant aux standards internationaux.



Dans cette stratégie, le centre de Hô Chi Minh-Ville est appelé à devenir un pôle de finance, d’innovation et de haute technologie, axé notamment sur l’économie numérique, la recherche-développement (R&D), les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).



La zone de Binh Duong devrait quant à elle renforcer son rôle de centre de production intelligente et de logistique intérieure, grâce à la restructuration de ses zones industrielles selon des modèles verts et circulaires.



De son côté, Ba Ria-Vung Tau est appelée à devenir un pôle majeur de l’économie maritime et de la logistique internationale, en s’appuyant sur le complexe portuaire de Cai Mep–Thi Vai pour développer les énergies propres, la pétrochimie et les services logistiques à forte valeur ajoutée.



L’interconnexion de ces trois pôles devrait permettre de constituer une chaîne d’approvisionnement intégrée, allant de la recherche et de la production jusqu’à l’exportation, tout en renforçant l’attractivité de la région pour les groupes industriels internationaux.



La création d’une zone de libre-échange à Ba Ria-Vung Tau devrait également stimuler les échanges et améliorer la connectivité entre les ports maritimes et les centres logistiques du Sud.



Sur le plan institutionnel, les autorités locales mettent en œuvre les résolutions n°98/2023/QH15 et n°260/2025/QH15 afin de simplifier les procédures administratives et de renforcer la transparence du cadre juridique. Les entreprises bénéficient également d’un accompagnement accru dans l’application de la Loi sur l’investissement de 2025 et du décret n°96/2026/ND-CP, avec pour objectif de réduire les délais de mise en œuvre des projets.



Selon Le Van Danh, directeur adjoint du Département de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, le développement de cet écosystème constitue un engagement stratégique à long terme visant à transformer durablement la structure économique de la ville. Grâce à cette orientation, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre régional de production intelligente, d’innovation technologique et un maillon stratégique des chaînes d’approvisionnement mondiales en Asie du Sud-Est. -VNA

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