Économie

Bac Ninh mise sur les IDE de haute qualité pour soutenir sa croissance

La province privilégie des investissements sélectifs, associés au transfert de technologies, au développement des industries de soutien et à une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Chaîne de production électronique de l'entreprise Suntech – Zone industrielle de Thanh Van. Photo : VNA
Chaîne de production électronique de l'entreprise Suntech – Zone industrielle de Thanh Van. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) – Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, Pham Van Thinh, la province poursuivra jusqu’à la fin de 2026 ses efforts d’intégration économique internationale afin d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité.

Cette stratégie vise à maintenir une croissance économique stable et durable, à renforcer la compétitivité de l’économie locale et de ses entreprises, tout en tirant pleinement parti des accords de libre-échange (ALE) pour diversifier les marchés d’exportation.

La province privilégie des investissements sélectifs, associés au transfert de technologies, au développement des industries de soutien et à une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

À ce jour, Bac Ninh a attiré plus de 3.500 projets d’IDE provenant de 46 pays et territoires, pour un capital enregistré total d’environ 50 milliards de dollars. Des groupes majeurs tels que Samsung, Foxconn, Amkor et Goertek y ont déjà établi une présence importante.

Cette année, la province s’attache à mettre en œuvre efficacement ses engagements d’intégration économique et les ALE, tout en orientant la croissance des exportations vers la durabilité. L’accent est mis sur l’augmentation de la valeur ajoutée ainsi que sur la part des produits issus de l’industrie manufacturière et des hautes technologies. Bac Ninh accompagne également ses entreprises dans l’exploitation optimale des préférences tarifaires prévues par les ALE et dans la diversification de leurs marchés d’exportation.

Parallèlement, la province poursuit l’amélioration de son cadre institutionnel et juridique pour la période 2026-2030. Cet effort porte sur les mécanismes et politiques liés à l’investissement, au commerce, à la logistique et à l’environnement, afin d’assurer leur conformité avec les engagements internationaux. Les autorités locales proposent ainsi des ajustements destinés à lever les obstacles réglementaires freinant les activités de production et l’intégration des entreprises.

Pham Van Thinh a précisé que la province facilite l’accès des entreprises aux informations sur les marchés, les ALE, les règles d’origine ainsi que les normes techniques, environnementales et sociales.

Bac Ninh met également en œuvre des programmes visant à renforcer les capacités de gestion, les compétences techniques et le développement des marques des entreprises locales. Elle les accompagne dans leur intégration aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, ainsi que dans la prévention des risques liés aux litiges commerciaux internationaux, notamment aux mesures de défense commerciale.

En outre, la province renforce ses relations avec ses partenaires internationaux et promeut activement la diplomatie économique.

Des programmes de mise en relation entre entreprises vietnamiennes et groupes multinationaux sont intensifiés afin de développer un réseau de fournisseurs locaux. Ils sont complétés par l’organisation de foires et d’expositions spécialisées de portée internationale.

À la fin du mois de juin, le Comité populaire provincial prévoit de rencontrer quelque 130 représentants d’entreprises japonaises et de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO). Cette rencontre permettra d’écouter les préoccupations des investisseurs japonais et d’apporter des solutions à leurs difficultés, contribuant ainsi à stimuler les investissements en provenance du Japon.

En mai 2026, la province a attiré plus d’un milliard de dollars d’investissement. Sur les cinq premiers mois de l’année, le montant total des investissements a dépassé 7,18 milliards de dollars. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #IDE Bac Ninh
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