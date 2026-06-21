Politique

Le président de l’Assemblée nationale appelle la presse à innover pour mieux servir la Patrie et le peuple

À l’occasion de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025, organisée le 21 juin à Hai Phong à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions des journalistes au développement du pays et les a appelés à continuer d’innover, à défendre les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire et à mettre leur plume au service de la Patrie et du peuple.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Trinh Van Quyet, remettent les prix A aux auteurs et groupes d’auteurs lors de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Trinh Van Quyet, remettent les prix A aux auteurs et groupes d’auteurs lors de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - À l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 2026), le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté le 21 juin à Hai Phong à la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025.

Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale a souligné que la presse avait joué un rôle pionnier dans la défense des fondements idéologiques du Parti, la lutte contre les opinions erronées et hostiles, la dénonciation des signes de dégradation de l'idéologie politique, de la morale et du mode de vie, ainsi que dans la prévention de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs. Elle a également contribué à mettre en lumière des bonnes personnes, des actions exemplaires, à promouvoir les bonnes pratiques et à diffuser les valeurs d’humanisme.

Selon lui, la presse participe activement à la diffusion des connaissances, à la préservation et à l’enrichissement des valeurs culturelles et spirituelles nationales, tout en promouvant l’image du Vietnam et de son peuple auprès de la communauté internationale.

Le président de l’Assemblée nationale a salué les vingt années d’existence du Prix national de la presse, devenu la distinction professionnelle la plus prestigieuse du secteur.

Au-delà de la qualité des œuvres récompensées, ce prix honore l’engagement politique, l’éthique professionnelle, le sens des responsabilités et le dévouement des journalistes, ainsi que la confiance que le peuple place en eux.

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Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a adressé ses félicitations aux professionnels de la presse du pays, en particulier aux auteurs et groupes d’auteurs distingués cette année.

Soulignant que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, porteuse d’opportunités mais aussi de défis, Tran Thanh Man a appelé la presse à être à l’avant-garde de l’innovation afin d’assumer des responsabilités accrues. Il a insisté sur la nécessité pour les journalistes de rester fidèles aux valeurs fondamentales de la presse révolutionnaire, à savoir la loyauté envers le Parti, la Patrie et le peuple, tout en plaçant les intérêts nationaux au premier plan.

Rappelant les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, dans son article "La presse révolutionnaire vietnamienne à l’ère numérique", il a affirmé que la presse devait demeurer une source fiable vers laquelle les citoyens se tournent pour comprendre les faits, leurs causes, leurs conséquences et les solutions envisageables.

Le dirigeant a également exhorté les organes de presse à mieux diffuser les politiques du Parti et les lois de l’État, à promouvoir l’innovation et à continuer de jouer un rôle de premier plan dans la défense des fondements idéologiques du Parti. Il a appelé les journalistes à renforcer leurs compétences professionnelles, leur maîtrise des technologies et leur capacité à orienter l’opinion publique dans un environnement médiatique en constante évolution.

"Le Parti, l’État et le peuple ont confiance dans la capacité de la presse révolutionnaire vietnamienne à poursuivre son développement de manière professionnelle, humaine et moderne, en mettant sa plume au service de la Patrie et du peuple", a-t-il conclu. -VNA

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