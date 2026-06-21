Politique

Le président de l’Assemblée nationale visite la Fête nationale de la presse 2026

À l’occasion de la Fête nationale de la presse 2026 organisée à Hai Phong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a visité plusieurs stands d’organes de presse. Cette manifestation, tenue à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, met en lumière les réalisations du secteur, son engagement dans la transformation numérique et son rôle dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le stand de l’Association des journalistes lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le stand de l’Association des journalistes lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le 21 juin, à Hai Phong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a visité plusieurs stands de presse dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2026.

Lors de sa visite aux stands de plusieurs organes de presse majeurs, dont le Tạp chí Cộng sản (Revue communiste), le journal Nhân Dân (Peuple), la Télévision du Vietnam (VTV), la Voix du Vietnam (VOV), l’Agence vietnamienne d’information (VNA), etc, il s’est informé des réalisations du journalisme révolutionnaire vietnamien au cours de ses 101 années d’existence, des produits médiatiques multiplateformes, des modèles de rédaction intégrée ainsi que des nouvelles technologies appliquées au secteur de la presse. Il a salué la qualité de l’organisation et la créativité des stands présentés cette année.

Organisée à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 – 21 juin 2026), la Fête nationale de la presse constitue le plus grand rendez-vous annuel de la profession. Placée sous le thème "La presse vietnamienne : fidélité, créativité et responsabilité dans la nouvelle ère", elle met en avant les missions fondamentales du journalisme révolutionnaire, à savoir la fidélité aux orientations du Parti et aux intérêts du peuple, l’innovation permanente et la responsabilité sociale.

L’édition 2026 réunit 87 stands conçus selon des standards modernes, tout en valorisant l’identité de chaque organe de presse. L’espace thématique consacré aux "101 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne : réalisations et mission" ainsi que les stands des principaux médias nationaux, des associations de journalistes et des organes de presse locaux offrent un panorama dynamique de l’évolution du secteur, marqué par la transformation numérique et l’intégration des nouvelles technologies.

En parallèle des expositions, le Forum national de la presse a tenu 11 sessions de débat de grande qualité.

Lors de cette édition de la fête, la VNA a également remporté trois prix prestigieux : un prix A pour son stand d'exposition exceptionnel et deux autres pour des productions journalistiques exceptionnelles dans la catégorie des médias numériques. -VNA

#AN #Tran Thanh Man #fête nationale de la presse
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