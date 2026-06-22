Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.