Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Des touristes se prennent en photo au « Village de création de contenu numérique » dans la commune de Lam Binh, province de Tuyen Quang. Photo : VNA.
Des touristes se prennent en photo au « Village de création de contenu numérique » dans la commune de Lam Binh, province de Tuyen Quang. Photo : VNA.
Vue d'ensemble du centre de la commune de Lam Binh, province de Tuyen Quang. Photo : VNA.
Vue d'ensemble du centre de la commune de Lam Binh, province de Tuyen Quang. Photo : VNA.
De nombreux foyers du « Village de création de contenu numérique » de la commune de Lam Binh ont pu construire des demeures spacieuses grâce à leurs activités de YouTubeurs. Photo : Photo : VNA.
De nombreux foyers du « Village de création de contenu numérique » de la commune de Lam Binh ont pu construire des demeures spacieuses grâce à leurs activités de YouTubeurs. Photo : Photo : VNA.
Un moment de partage autour d’un feu de camp avec des touristes. Photo : VNA.
Un moment de partage autour d’un feu de camp avec des touristes. Photo : VNA.
Des jeunes du hameau de Khau Cau, commune de Lam Binh, filment des séquences de promotion du tourisme local pour diffusion sur les plateformes numériques. Photo : VNA.
Des jeunes du hameau de Khau Cau, commune de Lam Binh, filment des séquences de promotion du tourisme local pour diffusion sur les plateformes numériques. Photo : VNA.
La célèbre YouTubeuse Ly Thi Ca, de l’ethnie Dao et du hameau de Khau Cau, suivie par des millions d'abonnés, enregistre une vidéo présentant des produits du terroir. Photo : VNA.
La célèbre YouTubeuse Ly Thi Ca, de l’ethnie Dao et du hameau de Khau Cau, suivie par des millions d'abonnés, enregistre une vidéo présentant des produits du terroir. Photo : VNA.
De nombreux ménages du village ont investi dans des équipements de pointe pour réaliser des clips de présentation des produits locaux. Photo : VNA.
De nombreux ménages du village ont investi dans des équipements de pointe pour réaliser des clips de présentation des produits locaux. Photo : VNA.
L'investissement dans le matériel audiovisuel permet aux habitants de Lam Binh de promouvoir efficacement leurs spécialités sur les réseaux sociaux. Photo : VNA.
L'investissement dans le matériel audiovisuel permet aux habitants de Lam Binh de promouvoir efficacement leurs spécialités sur les réseaux sociaux. Photo : VNA.
Ly Thi Ca, figure influente du numérique au hameau de Khau Cau, réalise une séquence vidéo pour mettre en valeur les richesses locales. Photo VNA.
Ly Thi Ca, figure influente du numérique au hameau de Khau Cau, réalise une séquence vidéo pour mettre en valeur les richesses locales. Photo VNA.
Les populations locales participent à un feu de camp traditionnel avec des visiteurs. Photo : VNA.
Les populations locales participent à un feu de camp traditionnel avec des visiteurs. Photo : VNA.
Cette activité d'animation culturelle nocturne renforce l'attractivité touristique de la commune. Photo : VNA.
Cette activité d'animation culturelle nocturne renforce l'attractivité touristique de la commune. Photo : VNA.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.

Suivez VietnamPlus
#contenu numérique #Village de création de contenu numérique #développement du tourisme #Lam Binh

Sur le même sujet