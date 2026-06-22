L’e-commerce, nouveau moteur de croissance pour la mode vietnamienne



Hô Chi Minh-Ville, 22 juin (VNA) – L’industrie de la mode vietnamienne dispose d’importantes perspectives de développement grâce à l’essor rapide du commerce électronique. Toutefois, les entreprises doivent renforcer leurs stratégies de marque, accélérer leur transformation numérique et adopter des pratiques plus durables afin de tirer pleinement parti de ce potentiel, ont estimé les participants à une récente conférence.



Intitulée « Promouvoir le développement du commerce électronique dans l’industrie de la mode », cette conférence a été organisée conjointement par le Département de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que TikTok Vietnam. L’événement a réuni des associations professionnelles, des entreprises de mode et des créateurs de contenu afin d’échanger sur les opportunités et les défis liés à la transformation numérique du secteur.



Selon Nguyen Nguyen Phuong, directeur adjoint du Département de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, le commerce électronique est en passe de devenir un moteur essentiel de la croissance commerciale, de l’expansion des marchés et du renforcement de la compétitivité des entreprises dans un contexte de transformation numérique accélérée à l’échelle mondiale.



Le secteur de la mode figure parmi ceux qui bénéficient le plus de cette dynamique, grâce au développement des plateformes numériques, du commerce électronique et des nouveaux formats de création de contenu permettant de toucher plus efficacement les consommateurs.



Toutefois, il a souligné que les entreprises de mode font face à des défis croissants, notamment l’intensification de la concurrence, la nécessité d’innover dans leurs modèles économiques, de renforcer leurs capacités de gestion numérique, de développer leurs marques et d’intégrer davantage les principes du développement durable.



Afin d’accompagner cette évolution, les autorités municipales ont lancé plusieurs programmes destinés à promouvoir le commerce électronique et la transformation numérique, aidant ainsi les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et à élargir leur accès aux marchés nationaux et internationaux.



Pour sa part, Lê Hoàng Oanh, directrice de l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique, a indiqué que le marché vietnamien du commerce électronique avait enregistré une croissance annuelle supérieure à 20 % entre 2021 et 2025, créant un environnement favorable au développement de l’industrie de la mode.



Malgré les résultats encourageants obtenus ces dernières années, les entreprises du secteur demeurent confrontées à plusieurs défis, notamment en matière de développement de marque, de traçabilité des matières premières, d’adoption de pratiques de production durables et d’augmentation de la valeur ajoutée des produits.



Elle a appelé les associations professionnelles, les entreprises, les créateurs, les experts de la mode, les influenceurs et les créateurs de contenu à partager leurs expériences et à promouvoir des modèles efficaces afin d’améliorer l’expérience d’achat, de renforcer les liens entre les marques et les consommateurs et de soutenir le développement durable du secteur.



Selon Nguyen Lam Thanh, représentant de TikTok Vietnam, la mode figure parmi les catégories les plus dynamiques sur les plateformes de commerce électronique. Plus de 50 millions d’utilisateurs vietnamiens consultent régulièrement des contenus liés à la mode sur TikTok, tandis que plus de 100.000 commerçants du secteur ont réalisé des ventes via TikTok Shop au cours de l’année écoulée.



Malgré cette croissance rapide, les ventes en ligne ne représentent encore qu’environ 20 % du chiffre d’affaires total du secteur de la mode au Vietnam, contre près de 40 % dans plusieurs pays voisins.



Selon les prévisions, le commerce électronique pourrait représenter jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de l’industrie de la mode vietnamienne au cours des trois à cinq prochaines années, rapprochant ainsi le Vietnam des marchés les plus avancés de la région.



Nguyen Tan Phong, vice-président de l’Association vietnamienne du commerce électronique, a estimé que de nombreuses entreprises ne disposent pas encore des compétences et des ressources nécessaires pour exploiter pleinement les opportunités offertes par l’économie numérique.



Selon lui, beaucoup privilégient encore la vente de produits sans accorder une attention suffisante à la construction et à la valorisation de leur image de marque sur les plateformes numériques. Les contenus visuels, les avis des consommateurs, la qualité de l’expérience d’achat et la présence en ligne constituent désormais des facteurs déterminants de compétitivité.



Les experts présents à la conférence ont également souligné que les données sont devenues un actif stratégique permettant aux entreprises de mieux comprendre les comportements des consommateurs, d’anticiper les tendances du marché et d’optimiser leurs activités.



Luu Nga, directrice artistique de la marque de mode vietnamienne Elise, a estimé que les vidéos courtes et les diffusions en direct transforment profondément les modes de consommation.



« Autrefois, l’emplacement d’un magasin déterminait largement sa fréquentation. Aujourd’hui, le contenu numérique est devenu une véritable vitrine commerciale », a-t-elle expliqué, ajoutant que les entreprises capables de maîtriser la création de contenu, le livestreaming et l’exploitation des données clients bénéficieront d’un avantage concurrentiel significatif.



À cette occasion, les organisateurs ont également lancé l’initiative Fashion Up Vietnam, destinée à accompagner les entreprises de mode dans leur transformation numérique, à renforcer leur présence sur les plateformes de commerce électronique et à promouvoir les marques vietnamiennes auprès d’un public plus large, au Vietnam comme à l’international. -VNA

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