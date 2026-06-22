Hanoï accélère le développement de son réseau de métro

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Hanoï (VNA) – Hanoï a lancé simultanément le 22 juin cinq nouvelles lignes de métro totalisant plus de 300 kilomètres, marquant une étape importante dans le développement de son réseau de transport public de masse. Au-delà de leur contribution à la réduction de la congestion urbaine, ces infrastructures sont appelées à soutenir l’expansion de l’espace urbain, à renforcer la connectivité entre les pôles de croissance et à façonner le développement de la capitale pour les décennies à venir.

Les cinq lignes concernées sont les lignes 1, 2, 8, 10 et 14. Elles figurent parmi les projets prioritaires du schéma directeur du réseau ferroviaire urbain de Hanoï. Le consortium Vinhomes–VinSpeed a été désigné entrepreneur EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) pour l’ensemble des projets. La ville ambitionne d’achever l’essentiel des travaux d’ici à 2030.

Parmi ces projets, la ligne 1 représente l’investissement le plus important. Longue d’environ 81 kilomètres, elle nécessite un investissement prévisionnel de plus de 389.500 milliards de dôngs. Son tracé reliera le stade Hung Vuong à l’aéroport international de Noi Bai, en passant notamment par Ngoc Hoi, la gare de Hanoï, Yen Vien et la zone urbaine polyvalente de Thu Lam.

Considérée comme l’épine dorsale du futur réseau métropolitain, cette ligne jouera un rôle clé dans l’interconnexion des principaux pôles de transport de la capitale. À terme, elle sera également reliée au réseau ferroviaire national ainsi qu’au futur chemin de fer à grande vitesse.

La ligne 2, longue d’environ 56,5 kilomètres pour un investissement estimé à plus de 271.700 milliards de dôngs, assurera une liaison directe entre l’aéroport de Noi Bai, le centre historique de Hanoï et les zones urbaines du sud de la capitale. Elle constituera un axe majeur de transport public reliant les principaux centres administratifs, économiques et culturels de la ville.

La ligne 8 est la plus longue parmi celles lancées cette année, avec un tracé total de 91 kilomètres, dont environ 66 kilomètres sur le territoire de Hanoï. Elle reliera la zone de haute technologie de Hoa Lac aux zones industrielles, aux centres logistiques et aux nouveaux pôles de développement situés à l’est de la capitale.

Cette ligne s’étendra également vers plusieurs localités de la région capitale, notamment Bac Ninh et Hung Yen. Avec un investissement total estimé à 16,56 milliards de dollars, elle est considérée comme un projet stratégique destiné à renforcer la connectivité régionale et à soutenir le développement de nouveaux corridors économiques selon un axe Est-Ouest.

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De son côté, la ligne 10, d’une longueur de 43 kilomètres et représentant un investissement prévisionnel de plus de 206.700 milliards de dôngs, se distingue par son tracé circulaire reliant plusieurs grands pôles urbains de la capitale. Partant de la zone de Cô Loa, elle traversera notamment Vo Chi Cong, les rocades 2,5 et 3 ainsi que le secteur de Times City, avant de revenir à son point de départ. Son rôle principal sera de renforcer les correspondances entre les différentes lignes de métro et de contribuer à la décongestion du centre-ville en facilitant les déplacements entre les principaux quartiers urbains.

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La ligne 14, longue d’environ 32 kilomètres, reliera la zone du pont Thang Long aux secteurs de Hong Ha et d’Ocean Park. Elle permettra de renforcer les liaisons entre le nord et l’est de Hanoï tout en créant un nouvel axe structurant de transport public le long des deux rives du fleuve Rouge, accompagnant ainsi le développement des futures zones urbaines.

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Selon le plan d’aménagement de la capitale à l’horizon de cent ans, le réseau de métro de Hanoï atteindra une longueur totale d’environ 979 kilomètres. En incluant les lignes ferroviaires nationales et régionales, l’ensemble du réseau devrait approcher les 1.200 kilomètres.

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À ce jour, Hanoï exploite déjà la ligne Cat Linh–Ha Dong ainsi que la section aérienne Nhon–Cau Giay de la ligne Nhon–gare de Hanoï. La ville prévoit de construire environ 500 kilomètres de lignes de métro d’ici à 2035, avant d’achever les quelque 479 kilomètres restants entre 2036 et 2045.

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Le lancement simultané de ces cinq lignes constitue ainsi une avancée majeure dans la modernisation du système de transport public de la capitale. Il ouvre également la voie à la création de nouveaux espaces de développement urbain, tout en renforçant l’attractivité et la compétitivité de Hanoï dans les années à venir.- VNA

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